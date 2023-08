Esteban Donadío presentará propuesta de música y poesía catalana en el Casal

El artista entrerriano comentó un poco de que se trata su trayectoria: “Hace 20 años que me instalé en Catalunya. Ya soy un catalán más. Siempre me he dedicado a la música dirigiendo corales, cantando, tocando las guitarras y otras actividades siempre relacionadas con la música. La docencia también porque soy profesor”.”.La cantante española, en cambio, precisó: “Mucho gusto de estar aquí y de poder cantar en catalán. Lo poco que he visto me ha gustado, la gente es súper agradable como el paisaje. También tomo mates”.