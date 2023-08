Desde este martes habrá "precios nuevos en todo”, dijo un comerciante de Paraná

Economía El dólar blue alcanzó un nuevo máximo histórico

Tras los resultados de las PASO, el Banco Central anunció este lunes que decidió elevar el tipo de cambio oficial a $365,5 lo que implica una devaluación del 21,8% con respecto a la cotización del último cierre y lo mantendría fijo hasta las elecciones presidenciales de octubre.habló con Mario Sarli, propietario de una despensa, quien adelantó que a partir de este martes todos los productos tendrán una suba superior al 20 por ciento.“Ha impactado fuerte el tema de la devaluación de hoy impuesta por el Gobierno y ya hemos recibido distintas comunicaciones de aumentos importantes para este martes de muchos productos de la canasta familiar y la carne. Mañana va a haber precios nuevos en todo”, dijo. Y agregó: “La suba sería de más del 20 por ciento”.Según detalló el comerciante, “algunos mayoristas mandaron la comunicación que vendían con un 25 por ciento más, algunos que se suspendía el pedido con nuevo aviso, y el que vende te pone un cupo de un bulto por cada cosa, te venden muy poquito. No podés comprar nada para stockearte”.“La mercadería que llega mañana (por el martes) es todo con precio nuevo”, afirmó Sarli y dio cuenta que “el que te suspende la venta es porque no tiene precio y van a reanudar la venta la semana que viene para ver qué pasa estos días”.Sobre cómo se maneja ante esta situación, explicó que “tratamos de mantener el stock de mercadería porque esto nos empobrece cada vez más. Hoy recibí una esencia de vainilla que estaba vendiendo ayer a 130 pesos a 280 de costo. Los productos que tienen más rotación se van reponiendo semana a semana, pero hay otros que no y en esos son los que estamos desfasados cuando vamos a buscar la mercadería, como el café, la maicena”.Finalmente, y sobre la reacción de los clientes, Sarli indicó que “la gente se mueve, camina, busca precios, hay mucha rotación de caras”.