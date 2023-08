Bahl: “Después de 30 años, se podrá meter al agua en el balneario Thompson”

Balneario Thompson

El intendente de Paraná, Adán Bahl, recorrió el avance de obra de sistematización del Arroyo Las Viejas de la capital entrerriana. Este lunes, desde el puente, Raúl Solanas, en declaraciones a, informó que "en todo este sector habrá un parque lineal para poder entrar en auto desde este puente hasta calle Ambrosetti. Estará todo iluminado y habrá espacios para hacer ejercicio”.En este contexto, sumó que con la obra de sistematización se integró el arroyo Las Viejas a la urbanización de la ciudad. Además, cuenta con la captación de sólidos y filtros biológicos”.. Se trata del más importante de la región”, dijo Bahl al dar cuenta que “en muy pocos días vamos a comenzar (con los trabajos) para tenerlo listo en el verano. Contará con un sector deportivo y uno de calistenia, algo que funciona muy bien en las playas. Además, se construirán chanchas de básquet”.Asimismo, recordó que la obra es financiada por el gobierno de la nación y con aportes de la ciudad. “Se trata de una obra ambiental, porque trata toda el agua que trae el arroyo y ahora está limpia, transparente y no con un olor nauseabundo. Estamos cuidando el arroyo y nos preparamos con toda para el verano”.Cabe recordar que la obra de sistematización, saneamiento e integración del arroyo Las Viejas generará un impacto positivo en la vida de todos los paranaenses, al recuperar para la ciudad capital,Consiste en el saneamiento del curso de agua entre su nacimiento en la confluencia de los arroyos Colorado y Culantrillo en zona de avenida Uranga y su desembocadura en el río Paraná, a lo largo de 1.600 metros.En este contexto, el presidente municipal, dio cuenta que con la obra “está previsto un espacio especial para la captación de sólidos y se retirarán con máquinas para que no sigan su curso. Además, habrá filtros biológicos para tratar el agua servida: porque hay mucha gente que no tienen cloacas y descargan al arroyo, pero ahora todo va a quedar conectado”.“Desde diciembre vamos a poder incorporándonos al río, y además es una obra ambiental, urbanística, hidráulica y turística que ayudará a recuperar la playa más grande de la ciudad”, aseguró.