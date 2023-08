PASO en Paraná: el testimonio de los primero votantes y autoridades de mesa

Elonce se sumergió en la dinámica de las elecciones PASO en Entre Ríos. Desde el Colegio Nacional de Paraná, dialogó con votantes y miembros de mesa para captar sus perspectivas en esta jornada.



Una fiscal presente en una de las mesas compartió: “Aun es muy temprano y recién votaron dos personas”. Destacó la particularidad de estas elecciones: “La cantidad de boletas que hay y lo larga que son”.



En otra voz, el presidente de mesa, con experiencia previa en estas funciones, aseguró: “Las elecciones son muy importantes y todos debemos hacerlo”.



Los votantes, con su diversidad de motivaciones, también expresaron sus puntos de vista. Una mujer que aguardaba para votar afirmó: “Vine temprano a votar para después poder continuar con mi día libremente”. Reflexionando sobre la complejidad del proceso electoral, agregó: “La gente tiene muchas dudas”.



Otra votante compartió sus pensamientos sobre la relevancia de este acto cívico: “Elegir significa mucho, significa el destino de cuatro años de nuestro país”.



En medio de las voces, una mujer que ya no forma parte de las mesas por razones de salud compartió su experiencia: “Siempre vengo temprano porque siempre estuve en mesa, siempre milite, pero ahora ya estoy retirada y tengo una cirugía de rodilla que me impide estar en la mesa”.



Una ciudadana de 72 años, con determinación, afirmó: “Elijo votar por un deber cívico y no hay que dejar que otros elijan por uno”.



Otra autoridad de mesa reveló algunos desafíos logísticos: “Fue muy complicado armar el cuarto oscuro, ocupamos diez pupitres”. (Elonce)