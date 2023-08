Arte, creatividad y retrato: "Es un reto personal" destacó la paranaense Soria

En el estudio “Da Vinci Atelier”, ubicado sobre la calle Soler 2883, en la capital entrerriana, se llevó a cabo una jornada de retrato clásico. En ese sentido,dialogó con la artista plástica Mabel Soria.Además, agregó: “A la obra la elige la profesora, donde no está pensado para exponer porque esto es un estudio. El día de mañana veremos si hacemos una exposición, donde más adelante haremos otro que es una piel blanca. En este lugar, dictamos profesorado de dibujo y pintura, arte en mosaico, pintura decorativa, también tenemos talleres libres para todo aquel que quiera aprender”.Con respecto a los retratos, sostuvo: “Es difícil porque es muy personal y particular. Cuando un pintor pinta una obra abstracta, plasma en el cuadro su personalidad, pero cuando se hace un retrato, el pintor tiene que desaparecer para plasmar la personalidad del retratado. No es fácil lograr eso”.A su vez, indicó: “Tenemos bastantes desafíos donde después viene otro retrato que consiste en una piel blanca y luego vendrán trabajos espatulados. En conjunto con el vivero ‘Don Felipe’, haremos una convocatoria a artistas plásticos independientes de Paraná, Paraná Campaña, Entre Ríos y Santa Fe para pintar los días 23 y 24 de septiembre bajo el lema ‘La pintura y la naturaleza’”.Por último, comentó que las personas interesadas pueden inscribirse al número “3434705490, donde empezaremos a dar una campaña que saldrá por las redes sociales e iremos invitando a todo aquel que quiera participar. La idea de juntarnos es generar un poco de abundancia con toda esta energía hermosa que se da con el arte”.