Niños aprenden compostaje en Gimnasio Taiana y se preparan para maratón infantil

En el marco del mes de los niños, el Gimnasio Taiana llevó a cabo un enriquecedor taller de compostaje dirigido a los más pequeños. El evento contó con la participación del ingeniero agrónomo Agustín Godoy, quien compartió su experiencia y conocimientos sobre la importancia del reciclaje y el cuidado del ambiente.



Godoy, el instructor a cargo, expresó a Elonce: "Siempre es importante poder empezar a separar en origen y el reciclado, porque cada uno de su casa puede hacer un aporte al cuidado de la ciudad y a mantener la casa en común en condiciones con los grandes problemas que estamos teniendo, con la sequía de hace tres años". El objetivo del taller fue fomentar la conciencia ambiental desde temprana edad y enseñar a los niños cómo pueden contribuir al cuidado del planeta.



"El espíritu de estas jornadas es poder fomentar que cada uno desde su lugar puede aportar a disminuir el cambio climático, la deforestación y principalmente la contaminación y empezar desde la casa haciendo consciente a los más chiquitos", agregó Godoy. El desafío es que las nuevas generaciones transmitan a sus padres la importancia de separar los residuos y ser conscientes de la necesidad de reciclar, contribuyendo así a las familias que dependen del reciclaje.



Godoy enfatizó en la simplicidad del proceso de compostaje y su potencial para reducir la cantidad de residuos en los hogares: "El desafío está en ir a la tecnología del proceso, no siempre se necesita plata para compostar, se puede hacer con cualquier elemento. Hoy nosotros trajimos dos tachos de pintura para mostrar cómo se puede hacer con dos tachos de pintura y tener un compost de excelente calidad, ya sea que le agreguemos o no, las lombrices; nos permite sacar la mitad de la basura del hogar".



El taller también tuvo un enfoque en la conexión con la naturaleza y la importancia de entender cómo se desarrollan los procesos naturales. Godoy comentó: "Lo otro gratificante es ver el proceso de cómo sucede, ver cómo se da la multiplicación de las lombrices en la compostera, que es empezar a reencontrarnos con la tierra y no perder ese contacto con lo más primitivo y lo más natural que tenemos". Maratón Infantil Además, en otro aspecto de las actividades del gimnasio, se anunció la próxima celebración de la décima edición del Maratón Infantil. La referente del gimnasio mencionó: "Estamos muy motivados porque es la décima edición. Este evento es para chicos de cero a 11 años". El maratón busca no solo promover la actividad física en los niños, sino también generar un espacio de unión familiar.



"El evento convoca a la familia porque los nenes solos no pueden ir, entonces genera toda una movida en la casa. Es un evento abierto y gratuito, donde juntamos pañales para el hospital de niños y todos los que participen van a tener su medalla, su fruta y su hidratación. También va a haber sorteos y muchas otras atracciones", explicó la referente del gimnasio. Se extendió una invitación a todos a inscribirse con anticipación para asegurarse de recibir el kit de regalo y el seguro correspondiente.