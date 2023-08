PASO 2023: cómo se prepara la escuela Hogar para el acto eleccionario

Sociedad El lunes 14 no habrá clases en el turno mañana en escuelas donde se vota

Este domingo se realizan las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias a nivel nacional y en la provincia de Entre Ríos hay 662 escuelas habilitadas para votar.Uno de estos establecimientos es la escuela Nº 51 “César Blas Pérez Colman” que funciona en el complejo Hogar Eva Perón, Avenida Don Bosco 749 de la capital entrerriana, y desde hace unos días ya están planificando la jornada electoral.En diálogo con, Estela Reinoso, directora de la escuela, contó que “nos visitaron desde el correo y vinieron a hacer un simulacro para ver cómo se iba a trabajar ese día; ayer vino Gendarmería para avisar que el sábado a las 5 el personal llega al establecimiento y tenemos que pensar en el alojamiento porque se quedan el domingo hasta que se retiran las urnas tras el acto electoral”.Sobre el dictado de clases para el día lunes 14, Reinoso confirmó que sólo el turno mañana no tendrá actividades, pero el comedor funcionará normalmente.Consultada sobre si tienen tiempo de realizar la limpieza correspondiente de las instalaciones, Reinoso explicó que si porque en el ala donde se va a votar “solamente hay un ciclo donde se ocupan alrededor de 12 aulas a la tarde; además tengo a cargo 21 ordenanzas y con que convoque a la mitad es suficiente”. Para el domingo, cuatro auxiliares estarán a cargo de las tareas.Finalmente, indicó que no han recibido por parte del Consejo General de Educación partidas extra para los productos de limpieza atento a los comicios. “No hemos conseguido nada, es más desde hace dos meses estamos recibiendo una partida de 14.000 pesos que es irrisorio porque no nos alcanza ni para dos tachos de lavandina. Desde el complejo nos prometieron que nos iban a dar para la limpieza del domingo porque ese día hay que estar limpiando principalmente los sanitarios para que estén en óptimas condiciones”.