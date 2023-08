Los desafíos del bioingeniero que asumió la dirección del hospital San Roque

Sobre el funcionamiento del San Roque

. El profesional forma parte del equipo directivo del nosocomio desde junio de 2020 dado que se desempeñaba como Secretario Técnico. Además, es docente universitario y actualmente se encuentra cursando la Maestría en Economía y Gestión de la Salud.“Es un nuevo desafío que arrancamos a partir del 1º de agosto, pero yo ya venía trabajando en el equipo directivo y ahora cambié mi rol”, comentó ay, de hecho, rememoró que atravesó la pandemia por coronavirus siendo parte del equipo directivo., porque nuestro director anterior también lo era y hay otros en direcciones de hospitales u ocupando el cargo que tenía de secretario técnico”, mencionó el profesional.Para Ramírez,el poder integrar estos espacios de gestión en los hospitales, también es algo para lo que nos formamos en la carrera y, en nuestra provincia, tenemos la posibilidad de ser considerados personal de salud, lo que nos habilita a cubrir estos lugares también”.“La provincia esta regionalizada en cuatro regiones sanitarias y cada una tiene un hospital de cabecera, pero en la parte pediátrica hay especialidades que no están en los otros hospitales, entonces, se terminan derivando al San Roque; por eso recibimos derivaciones de otras regiones para algunas patologías, como oncología”, explicó Ramírez. Y agregó: “Las cuestiones que nos exceden, las derivamos a hospitales de mayor complejidad, en Buenos Aires, como el Garrahan o el Gutiérrez”.En la oportunidad, el flamante director del San Roque comunicó que en el nosocomio se siguen atendiendo pacientes con patologías respiratorias. “Si bien no estamos en el pico, continuamos con gran demanda y, actualmente,especificó., reafirmó el bioingeniero.De hecho, se le preguntó a Ramírez por los problemas generados, en abril de este año, por la falla en un circuito de alimentación eléctrica del nosocomio. “El problema eléctrico no fue por falta de mantenimiento, porque la falla se dio en una línea subterránea, pero ya fue subsanado”, aclaró al respecto.“Permanentemente, se renueva equipamiento o se actualiza la tecnológica con la que se cuenta. De hecho, el año pasadopara trabajar con imágenes digitales y se está armando la infraestructura de hardware para soportar esas imágenes digitales y las historias clínicas, y que sean acordes a lo que se necesita para esta tecnológica”, destacó Ramírez.“El hospital es una institución muy grande que, permanentemente, demanda actividades de mantenimiento”, insistió y mencionó, por caso, la. “Hay proyectos del orden edilicio que hacen a la mejora, no solo de la imagen del hospital sino también de la atención que se puede brindar”, ponderó. Entre los cambios, nombrócon mayores comodidades.Y en ese sentido, refirió cuál es su mayor desafío: “Apunto a que los trabajadores del hospital tengan un, lo que es muy importante e histórico, porque todo el que está en el hospital se siente identificado; y que los usuarios vean en el hospital un lugar donde se les dé respuesta y la calidad de atención que marque la diferencia con otros lugares para que puedan estar en un espacio donde se sientan cómodos”, cerró.