Vecinas piden el arreglo de caños rotos en barrio Los Aromos de Paraná

Vecinas de barrio Los Aromos, entre División los Andes e Intendente Palma, de la ciudad de Paraná expresaron su preocupación por la pérdida de agua potable como consecuencia de caños rotos desde hace varios meses. Las calles más afectadas son Tomás Luna y Casariego.Marisa, una de las damnificadas, dijo a, que “hace muchos meses que se ha hecho el reclamo formal por el tema de caños rotos tanto en calle Tomás Luna como la paralela que es Casariego, que hay tres caños rotos. Son las entradas de las casas, estos caños tienen más de 30 años y ya se están empezando a romper”.Tras ello, la vecina destacó que “hubo buena disposición de la cuadrilla de Conservación Vial que estuvieron destapando un desagüe e intercedieron para que vinieran a ver los de Obras Sanitarias, pero no han hecho los arreglos”.Como esta situación data desde hace un tiempo, “se está resintiendo un poco la presión de agua, la cual siempre ha sido buena en el barrio”.“Con la crisis de agua potable que tenemos, el Estado debería ser el primero en preocuparse en no tener estas pérdidas de agua”, opinó la mujer.Por su parte, Rebecca, otra vecina del barrio mencionó que “el 14 de junio se hizo el primer reclamo al 147; por lo menos se hicieron unas 14 llamadas y la vecina más perjudicada fue tres veces personalmente, le tomaron el número de trámite, pero hasta ahora no han venido”.“Nuestra preocupación es que se trata de agua limpia, potable y después en verano no nos dejan ni lavar el auto, es una lástima que corra el agua así, que se pierda tanto y se está reventando todo el asfalto. Esperamos que esto se arregle lo más pronto posible”, acotó.