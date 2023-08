Una pérdida de combustible ocasionó la caída de tres motos en Avenida Ramírez

En las primeras horas de la tarde de este jueves, personal de Protección Civil se hizo presente en Avenida Ramírez, a metros de Carbó para intervenir ante la presencia de combustible sobre la cinta asfáltica. La mancha se extendía desde calle Villaguay hasta Gualeguaychú.En diálogo con, Lucas García, coordinador de Protección Civil, expresó que “se presume que un vehículo de gran porte perdió mucha cantidad de combustible a su paso y aparentemente no se percató de la pérdida porque no estaba en el lugar”.En este sentido, mencionó que, ante tipo de situaciones, “se tiene que circular muy lentamente ya que tuvimos al momento que nos avisaron, tres caídas de motos en las cuales por suerte no hubo lesiones”.Para controlar lo sucedido, se coloca un material absorbente y de esa manera evitar inconvenientes en la normal circulación vehicular.Finalmente, García señaló que ante un hecho de estas características, se debe avisar a Protección Civil o al 911 “para que rápidamente se tomen cartas en el asunto”.