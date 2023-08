El Municipio promueve la producción y el trabajo local en el Parque Hortícola

La Municipalidad de Paraná, desde el inicio de la actual gestión, se puso como meta darle un fuerte impulso a la actividad productiva del Parque Hortícola, convencida de la necesidad de que la ciudad cuente con una mayor provisión local de verduras, de la mejor calidad posible.Con obras y ordenamiento, la superficie se amplió y se puede regar en su totalidad, aun en períodos críticos. Es el área más grande de la provincia dedicada a la horticultura bajo invernadero, pero también produce a cielo abierto. El 70% de la lechuga que se consume en la ciudad surge del predio del Acceso Norte.Esta decisión política se asentó en tres ejes:Un reclamo histórico de los productores del Parque Hortícola, que venían planteando la necesidad de contar con agua para riego en cantidad suficiente, de manera especial en períodos críticos. Con este objetivo, la Municipalidad encaró las obras para realizar una nueva perforación que en la actualidad posibilita regar todo el Parque Hortícola, aun en los casos de requerimientos máximos de agua.Debido a que la Ordenanza N.º 7.560, de creación del Parque Hortícola, sancionada y promulgada en 1993, y las normas que le siguieron eran precarias en cuanto a la ocupación de los lotes, —había muchos en terrenos que no eran del Parque, según las normativas—, se sancionó una nueva ordenanza. El objetivo fue regular el funcionamiento del Parque Hortícola, adecuarlo a las nuevas formas de producción y permitir la ocupación de todo el terreno disponible. Esto posibilitó la ampliación de la superficie productiva en un 44%.El tercer eje fue establecer una política activa en cuanto a la innovación y el desarrollo, lo que permitió, por ejemplo, con inversión municipal, la instalación de invernaderos para producción bajo el sistema de hidroponía y bajo sustrato.Se trabaja también en el mantenimiento constante de las calles internas y en el trazado de nuevas calles en el sector ampliado.Vale resaltar que, además de aumentar la producción, la Municipalidad ha puesto el acento en la mejora de la calidad, para lo cual está en marcha la instrumentación de las denominadas Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), con un sistema de seguimiento, porque se trata de una herramienta indispensable para alcanzar aquel objetivo.Los horticultores cultivan tomate, zapallitos, pimiento, acelga y lechuga; además de espinaca, coliflor, brócoli, calabacita, cebolla de verdeo y remolacha, entre otras variedades.Algunos se especializan en verduras de hoja —lechuga, acelga y verdeo—, otros se centran en tomate y pimiento, y hay quienes diversifican y tienen 12 o 13 especies distintas.En cuanto a la cantidad de verduras y hortalizas producidas, el Municipio instrumentó un relevamiento para determinar la producción, dado que no existían datos. En 2021, la producción trepó a 730 toneladas, diversificadas en 22 especies, mientras que en 2022, debido al impacto de la inédita sequía y las altas temperaturas, no se efectuó el relevamiento.El trabajo conjunto entre el Estado municipal y los productores (muchos trabajan allí desde hace años) tiene como norte el constante crecimiento de la producción tanto en cantidad como en calidad.El desafío es grande, pero la decisión es que se trata de un camino que debe recorrerse para alcanzar la soberanía alimentaria, cuidando el ambiente y la salud de la comunidad.