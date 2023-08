Temporada de frutillas: a cuánto está el kilo en las verdulerías de Paraná

¿Cómo ayuda la frutilla a la salud?



Desde hace algunas semanas la frutilla empezó a estar en los puestos de ventas de frutas y verduras de la ciudad de Paraná. En el comienzo de la temporada fuerte, el kilo ronda entre los 1000 y 1500 pesos.Desde una verdulería del centro, Facundo indicó aque esta fruta pequeña y dulce “es una de las que más se desea por aquellas personas que hacen tortas, por los niños que le dicen fresa por la tele, y se está vendiendo bastante”.“Es un producto que empieza a llegar en junio, julio, que entra muy poco a alto precio y ya a fines de agosto, septiembre y octubre es la temporada fuerte y es cuando más se cosecha”, dijo el joven verdulero.El kilo de frutilla gigante está 1500 pesos; después hay una mediana o chica, que vale 1000 pesos. “La diferencia es sólo el tamaño, la grande se disfruta más”. La fruta es de la zona de Rincón, en la provincia de Santa Fe.“Se está consumiendo bastante, muchos la prefieren sola a que comerla con azúcar o crema”, mencionó Facundo y aconsejó: “la mejor forma de conservarla, una vez que se compra, es colocarla en un bol y a la heladera, no tienen que quedar en la bolsa cerrada porque la humedad hace que se pudran”.Por otra parte, y consultado sobre el precio de la papa, dio cuenta que “hoy está escaseando la cantidad que se distribuye a todo el país y hace el costo esté un poco arriba. Actualmente está 490 pesos la papa blanca".Asimismo, mencionó que las condiciones climáticas afectan al choclo que “es un producto que necesita mucha agua para crecer y vienen super chiquitos y caro, está entre 300 y 400 pesos. Se ha ido todo a las nubes”.La frutilla es una fruta pequeña y dulce que no solo es deliciosa, sino que también ofrece una variedad de propiedades beneficiosas para la salud. A continuación, se presentan algunas de las propiedades nutricionales y beneficios para la salud asociados con las frutillas:: Las frutillas son una excelente fuente de vitamina C, un antioxidante que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, promover la salud de la piel y participar en la producción de colágeno.Las frutillas contienen antioxidantes como los polifenoles, que ayudan a proteger el cuerpo contra el estrés oxidativo y los daños causados por los radicales libres. Estos antioxidantes pueden tener efectos beneficiosos para la salud cardiovascular y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.Las frutillas son ricas en fibra, lo que puede ayudar a mantener la salud digestiva, regular los niveles de azúcar en la sangre y promover la saciedad, lo que puede ser útil para el control del peso.Las frutillas son bajas en calorías y grasas, lo que las convierte en una opción saludable para aquellos que buscan perder peso o mantener una dieta equilibrada.Las frutillas son ricas en antioxidantes como los flavonoides y antocianinas, que se han asociado con beneficios para la salud cerebral y la prevención de enfermedades neurodegenerativas.Los antioxidantes presentes en las frutillas pueden ayudar a reducir la presión arterial, mejorar la salud del corazón y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.Además de la vitamina C, las frutillas también contienen vitamina K, manganeso, ácido fólico y potasio, entre otros nutrientes esenciales.Es importante tener en cuenta que las propiedades y beneficios de las frutillas pueden variar según la calidad y frescura de la fruta, así como la cantidad y frecuencia de consumo. Para aprovechar al máximo sus propiedades nutricionales, se recomienda consumir frutillas frescas y maduras como parte de una dieta equilibrada y estilo de vida saludable.