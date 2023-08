“El reja-móvil”: pasó por Paraná el Fiat 600 tuneado con hierros torneados

“Este es mi Fiat 600, el reja-móvil”. Así presentó Adrián Lisardía al auto con el que se trasladaba desde la localidad santafesina de Coronda hasta Paraná para darle una sorpresa a su novia.El herrero contó a Elonce cómo decidió tunear su vehículo de una manera muy llamativa. “Vi la idea en internet y tenía ganas de verlo en persona; pasados dos años cuando me di cuenta que, si no lo hacía yo, no lo iba a ver. Entonces, me compré el auto que podía para experimentar, porque tampoco tenía planes de nada, y salió”, repasó.“La idea estaba en internet y yo hice otro diseño porque el esquema del tramado es mío; también lo tomé como aprendizaje porque aprendí bastante en el proceso”, destacó.La carcasa de hierros torneados se levanta sobre el chasis del automóvil, configurándose como una verdadera obra de arte. De acuerdo a lo que contó, el proceso de armado culminó en 35 días. “Al grueso de la estructura lo armé en 12 días, que fueron intensos”, rememoró el diálogo con Elonce.El ejemplar ya ha sido captado en las rutas argentinas y siempre provoca la sorpresa de los conductores que no dudan en compartir las imágenes en redes sociales. De hecho, la noticia sobre “la rejaneta” se replicó en sitios de Uruguay, Chile y México.“El Fiat 600 es un auto con muchos fanáticos y tengo pila de invitaciones para todo el país, pero voy a donde puedo por el tema de las distancias y los tiempos”, comentó Lisardía.En la oportunidad, anticipó que ya está craneando “la versión evolutiva del Fiat 600 con materiales nunca vistos en un auto y combinándolos con hierros”. “Será un auto único”, prometió.