Acosta: “Queremos devolverle al vecino la confianza en los representantes”

La precandidata a intendenta de Paraná por Juntos por el Cambio, Ayelén Acosta, advirtió “cierta frustración” de la ciudadanía con la política, pero remarcó que “yo he tenido muy buena recepción de los vecinos”.En los estudios de, destacó que “la frustración es, sobre todo, con quienes nos gobiernan hace más de 20 años la provincia”.“Estamos convencidos de que Paraná tiene un potencial enorme y que tiene la posibilidad de salir adelante, fundamentalmente por su gente, que quiere emprender, invertir y generar empleo, pero se encuentra con un Estado con muchas trabas. Queremos generar un municipio más ágil y cercano al vecino, para romper con esas brechas”, expresó durante el programaEnseguida hizo hincapié en que “la pobreza se ve mucho en el barrio. Todos tenemos que aportar desde el lugar que nos toca. Quienes se postulan por el oficialismo han sido parte de estos 20 años de gobierno”, remarcó, al tiempo que manifestó su preocupación por “el aumento de la inseguridad y el narcotráfico en Paraná”.Otro aspecto que lamentó es “el incremento de la deserción escolar y la falta de presencia del Estado en el territorio. Hay barrios que piden un merendero, porque la necesidad es muy grande. Te dicen que en la zona funcionan merenderos, pero que cuando vas nadie te da la comida. Ahí falta control, porque los recursos están, pero no llegan a donde tienen que llegar. El municipio es el que puede ayudar a controlar. Hay que resolver las prioridades que el vecino necesita”, enfatizó.Enseguida declaró que “queremos devolverle al vecino la confianza en los representantes. La política es herramienta de transformación. Uno tiene que ser servidor público y no servirse de lo público. Quiero hacer buena política. Gestionar los recursos de manera ordenada, transparente y honesta. Trabajar con y para el vecino”.“Hay una renovación dentro de lo que es la política en Paraná. Esto me parece muy bueno”, opinó Acosta.Finalmente, recalcó que “el 13 de agosto van a votar muchos jóvenes y creo que es importante que ejerzan este derecho”, aunque estén en la edad que no es obligatorio. “Paraná necesita que todos nos comprometamos”, cerró.