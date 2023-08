Mathieu expuso sus iniciativas para el estacionamiento y el transporte público

El precandidato a intendente de Paraná, Nicolás Mathieu, señaló que “son días agitados, pero estamos disfrutando mucho la recta final de cara al domingo. Muy confiados del camino recorrido”.En los estudios de, el dirigente instó a la ciudadanía a votar, porque “es el momento de que cada paranaense, cada entrerriano se manifieste. A ningún partido político le sirve que la democracia se debilite”.Estimó “un final incierto” para el domingo. “Va a ser otra encuesta y un cuarto oscuro complicado” por la cantidad de boletas, por lo que advirtió que “será un escrutinio lento que terminará a altas horas de la noche”.Uno de los precandidatos de Más para Entre Ríos opinó durante el programaque la mayoría de la gente tomará la decisión sobre el sufragio en las “últimas 24 o 48 horas”. Recordó que “todos los candidatos en nuestro frente pegamos con el mismo postulante a Gobernador y con los dos a Presidente”.Mathieu expuso su iniciativa de “crear una sociedad anónima que sea de la Municipalidad y que preste en servicio como en Rosario donde en 2019 se creó Movi Rosario”. Aclaró que la misma funcionaría “además de las actuales”prestatarias.“Entendemos que hay una empresa que funciona de manera casi monopólica y es necesario agregar un prestador más del servicio. Hoy la municipalidad de Paraná invierte aproximadamente 120 millones de pesos en el boleto estudiantil gratuito. Aparte, el Ministerio de Transporte de la Nación subsidia. El Estado en su conjunto invierte muchísimo, más lo que pagan los usuarios y el servicio no funciona. Hay que cambiar el sistema y poner al municipio directamente en la prestación del servicio”, enfatizó.Puso de relieve que cuando “una empresa tiene competencia mejora el servicio, pero también creemos que el mismo se tiene que reforzar, creando una línea primaria que cubra las avenidas y calles principales. Una red secundaria que haga la unión interbarrial y que haya dos empresas que presten el servicio”.“Es una inversión mayor, pero se hace por única vez, ya que la sociedad anónima se constituye con el capital inicial. Después, la misma responde frente a ganancias o pérdidas, con su patrimonio”, argumentó. Añadió que “nadie presta un servicio para perder plata”, por lo que puso en dudas la postura de las empresas de que es inviable el transporte público en Paraná. Asimismo, consideró que se debe trabajar en conjunto con las otras comunas del área metropolitana.Acerca del estacionamiento, subrayó que “hay que modernizar este sistema con una aplicación y mediante el uso del celular. Al poder de recaudación lo toma la municipalidad que también estipulará el precio que hoy queda al libre albedrío de quien cuida la cuadra. Que los cuidadores, que son una realidad, sean parte del sistema, pero mediante la auditoria de que cada auto tenga el saldo correspondiente. Hoy es mucho el dinero que no va al municipio. Hay que unificar y tener criterio unánime”, expuso.Sobre la agenda social, señaló que “hay que reformarla y profundizarla, porque el municipio debe acompañar a los paranaenses desde que son niños hasta la vejez, con distintas acciones como salud, educación y empleo.”Mencionó entre esto la relevancia de los jardines maternales, tener escuelas municipales de deportes y “una política para luchar contra el narcotráfico y fomentar el empleo en el sector privado, como así también en el sector independiente como emprendedores y comerciantes”.“El peronismo no puede dejar escapar un solo voto, por lo que, a partir del 14 de agosto, trabajaremos todos juntos”, completó Mathieu al ser interrogado sobre cómo se ve en la jornada posterior a las PASO.