Inmensa demostración de Fe: fieles veneraron a San Cayetano en Paraná

Testimonios de fe

Bajo el lema “Con San Cayetano levantemos los ojos al cielo” miles de fieles peregrinaron por el barrio San Roque de la capital entrerriana por la celebración del Santo del pan y del trabajo.A las 15.30 se concretó la tradicional procesión por las calles de barrio San Roque, de Paraná. Luego se realizó la misa central que fue presidida por el Arzobispo Juan Alberto Puiggari. Como cada año,transmitió en vivo desde el lugar.Gran cantidad de fieles fueron congregándose poco a poco en inmediaciones de la parroquia San Cayetano.“Es un santo muy milagroso, todos los años vengo a venerarlo y acompaño en todas las actividades”, expresó una vecina de la ciudad a Elonce.En tanto, un joven señaló que “recurro a San Cayetano y a la Iglesia porque me hace bien y vengo todos los meses. Agradezco a la salud y el bienestar”. Asimismo, contó que “San Cayetano me hace emocionar, porque hay mucha gente”.

Es el Santo de los trabajadores

"San Cayetano es el que nos acompaña y cumple siempre", mencionó una joven“Es un santo muy milagroso, todos los años vengo a venerarlo y acompaño en todas las actividades”, expresó una vecina de la ciudad a Elonce.En tanto, un joven señaló que “recurro a San Cayetano y a la Iglesia porque me hace bien y vengo todos los meses. Agradezco a la salud y el bienestar”. Asimismo, contó que “San Cayetano me hace emocionar, porque hay mucha gente”.En cada esquina se iban sumando más fieles y todos agradecían al santo por el sustento diario: “Le debemos mucho y por eso venimos a honrarlo”, expresó un hombre al ponderar la cantidad de fieles que peregrinaron.“Acompáñanos a San Cayetano y pedimos por trabajo”, mencionó una mujer al resaltar que “son cosas que movilizan”.“Me emociona mucho esta fecha, siempre pido por mí y por todos los que no tienen trabajo”, dio cuenta una mujer al contar que “en casa siempre tengo estampitas e imágenes parea tenerlas siempre conmigo. Gracias a Dios nunca falto ni el pan ni el trabajo”.

Pedimos por paz y trabajo

Puiggari: “Nos tiene que doler en el alma la pobreza”



Video: Puiggari: “Es un escándalo que haya tanta pobreza en Argentina”

Video: Fieles veneraron al Patrono del Pan y el Trabajo

En otro punto de la procesión, una de las tantas fieles, destacó que “necesitamos mejorar y para eso debemos trabajar y terminar con todo el libertinaje. Sueño con un mundo mejor y honesto”.“Vengo siempre para agradecer por la salud y el trabajo, es algo muy importante y nos hace bien”, expresó una señora al recordar que “hay que tener fe para salir adelante en comunión”.En tanto, otra de los presentes, sumó que “hay mucha gente la que participa de esta festividad y es por el amor al Santo.“Hace 15 años que participo de estas actividades, pedimos, agradecemos y sabemos que todo lo que tenemos es por intersección de nuestro patrono”, mencionó una mujer al remarcar que “siento que el santo está conmigo y mi familia siempre”.“Vengo a agradecer por la vida y la salud. Todos los años vengo, es un día muy especial y queremos que esta muestra de fe este con nosotros”.Al expresarse en el sermón, el Arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, hizo referencia a la situación actual del país y afirmó que “es un escándalo que haya tanta pobreza” en Argentina.“Tenemos necesidad de pedir y mucho, le pido a San Cayetano por lo que cada uno de ustedes tienen en su corazón. En Argentina no hay paz, hay violencia en el corazón, hay mucha rivalidad, hay violencia que se manifiesta de muchas maneras, como ejemplo en la inseguridad de todos los días. No podemos hacer casi nada que no sea con violencia, desde un partido de futbol hasta un acto político y eso le duele a Dios, le duele a San Cayetano, por eso le pedimos la gracia de pacificar nuestro corazón con la gracia de Cristo”.“También le pedimos pan. Es un escándalo que haya tanta pobreza, tanta hambre, nos tiene que doler en el alma y le pedimos trabajo, porque el trabajo dignifica. Muchos que tienen trabajo no les alcanza para vivir, muchos trabajan con sueldos indignos y muchos no tienen trabajo. Un pueblo sin trabajo no tiene futuro, necesitamos un pueblo que trabaje, un pueblo digno que enseñe a los niños la cultura del trabajo”, expresó Puiggari y remarcó: “Me duele en el alma la situación de los argentinos”.Por otra parte, el Arzobispo mencionó que “el problema de los argentinos es que nos hemos olvidado de Dios, de las enseñanzas de Jesús, de la ley del amor, del espíritu de servicio y si no recuperamos lo fundamental, todo lo otro será en vano”.“Le pido a San Cayetano paz, pan, trabajo, que los argentinos recuperemos a Dios en nuestras vidas, viviendo a espaldas de Dios nunca vamos a salir adelante. Pero así como pedimos él nos dice hagan algo. Tenemos que salir de la queja inútil y ponernos a cambiar esta Argentina que tanto queremos. En los próximos días son las elecciones, y Dios quiere que sean pacíficas y que cada uno votemos en conciencia frente a Dios, no es un River – Boca”.Para finalizar, el Arzobispo expresó que “en Paraná hay una pandemia silenciosa que son las adicciones, las drogas, y las callamos, pero está matando a nuestros niños y jóvenes, y las drogas caen en corazones heridos, hay mucho que hacer” y en este sentido, llamó a no ser indiferentes ante este flagelo.