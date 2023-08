Vecinos preocupados por la tala de árboles en inmediaciones al Patito Sirirí

Vecinos de la zona donde solía funcionar el ex boliche Parador, sobre calle De la Torre y Vera, a metros del Patito Sirirí de la ciudad de Paraná, manifestaron su preocupación por la tala de árboles. Si bien esta situación ocurre en un predio privado, indicaron que afecta al medio ambiente.“Estamos preocupados porque a partir del viernes pasado nos encontramos con la tala, porque no es poda, de ejemplares añosos, entre ellos dos palos borrachos, que conformaban un pulmón verde en este espacio tan valorado por toda la comunidad”, dijo Daniel en diálogo conTras ello aclaró que saben que es un terreno privado, “pero está afectando a todos los vecinos esta decisión y no conocemos el proyecto o hasta dónde llegan las intenciones de la tala de estos árboles históricos que ya todos sabemos el beneficio que generan en tiempos de calentamiento global”.“Nos preocupa, y no sabemos los próximos pasos de los dueños del lugar y queremos saber de antemano para que no haya más tala”, expresó Silvia. “Es un espacio verde, hermoso y ante el cambio climático necesitamos árboles, no sacarlos”, acotó.Los árboles en cuestión están dentro del predio donde actualmente funciona un gimnasio. Desde el lugar habrían argumentado que se quitaron los árboles “a pedido de los vecinos para no ocultar la vista al río, lo cual nos resulta llamativo y extraño”, señalaron finalmente.