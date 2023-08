Niño venció el cáncer, dio sus campanadas y agradeció “tanto cariño”

Indio es un niño oriundo de Oro verde que tras atravesar un tratamiento por cáncer fue dado de alta. Este lunes, a las 13:30, la campana del tren sonó con un doble significado: la llegada de la formación a la estación de ferrocarril de Paraná y un renovado mensaje de esperanza y agradecimiento porque Indio venció la enfermedad.“No tengo palabras para agradecer todos los que me acompañaron, los quiero mucho”, dijo el niño a Elonce muy conmovido por la situación. “La mayoría de mis amigos son de Oro Verde, siempre les voy a agradecer a todos los que me acompañaron en el sanatorio que tenía fe en que me iba a curar, además me hicieron reír y cuidaban”.En tanto, Sandra Villalba, una de las promotoras de la iniciativa, Campanas de Esperanza , detalló que “es un mimo al alma y me pone más que feliz que las personas superen el cáncer”.