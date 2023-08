Aumento de siniestros viales en Paraná: “El gran problema es la distracción”

Policiales Identificaron a policía muerto en accidente cuando se dirigía a tomar la guardia

Factores de riesgo

“El problema radica en el incumplimiento de las normas”

Ante la, algunos de estos con consecuencias fatales,consultó a un especialista en la prevención vial, quien dio cuenta de los factores de riesgo que causan la siniestralidad e instó a la toma de consciencia entre los conductores.“Lamentablemente, muchas veces manejamos y nos movemos en la calle pensando en otras cosas, haciendo otras cosas al mismo tiempo en el que conducimos un vehículo;”, apuntó ael licenciado en Accidentología Vial e instructor de Prevención Vial, Gonzalo Leiva., sumó al respecto.sentenció Leiva.En la oportunidad, el instructor refirió que está recobrando notoriedad la participación de motos en hechos graves, con personas lesionadas y hasta fallecidas.“En la vorágine del día a día de la vida de las personas, estamos preocupados por un montón de otras queNadie sale de su casa a tener un accidente, a lastimarse o a lastimar a otra persona, pero, justamente, el hecho de que eso nos puede pasar, lleva a cometer errores que nos pueden costar la vida. Y eso es lo que se está viendo”, analizó Leiva.Y sumó: “Entre los principales factores de riesgo que conllevan a que se produzcan los incidentes viales sonPero para Leiva, si evaluamos esos factores de riesgo, “todos están relacionados a las conductas de las personas”. “Nosotros decidimos si miramos el teléfono o miramos lo que pasa adelante, si nos ponemos o no el casco, lo cual está relacionado directamente al cumplimiento de las normas, porque la ley indica que debemos estar atentos al conducir un vehículo, que debemos utilizar los elementos de seguridad, que no podemos sobrepasar determinados límites”, explicó.“El problema radica en el incumplimiento de las normas y un detalle no menor es que ese incumplimiento es voluntario y consciente”, apuntó y ejemplificó: “Cuando miro el teléfono en vez de ver lo que pasa delante, sé que está mal, pero lo hago igual; cuando no me pongo el casco o lo uso como vincha o sin abrochar, sé que también está mal y lo hago igual”.el licenciado en Accidentología Vial.Leiva reconoció que. Fue en ese sentido que instó a “tomar consciencia respecto de que, lo que hacemos de forma cotidiana y periódica en el tránsito, pueden derivar en la producción de una tragedia”.