Fieles veneran a San Cayetano: “Rezamos para que todos tengan trabajo”

Cada 7 de agosto se celebra el día de San Cayetano. Este año la festividad se conmemora bajo el lema "Con San Cayetano levantemos los ojos al cielo”. Elonce registró un intenso movimiento de personas en el barrio San Roque de la capital entrerriana, donde motivados por la fe, agradecían y pedían al santo.“Es importante que quien tiene trabajo lo cuide y lo ejerza con generosidad por el país, familia y porque se considera que el trabajo es un tesoro. Para quien no tiene trabajo le decimos que rece, se esfuerce, tenga esperanza porque todos necesitamos que las cosas mejoren; dios aprieta, pero no ahorca”.La jornada religiosa se vive con mucha alegría y fe en todo el barrio. Muchas personas se acercaron para rezar y agradecerle al patrono del pan y el trabajo.“Agradezco tener un trabajo y salud, vengo todos los años y tengo mucha fe”, expresó una vecina de la ciudad.“Me gusta agradecer por todo lo recibido; San Cayetano es milagroso, siempre me concedió lo que pedí. Ahora rezo por quien no tiene trabajo”, mencionó una devota al destacar que “debemos pensar en el otro”.“Pido por quien no tiene trabajo, para que consigan y así mantener su familia y puedan progresar, tengan un buen suelo para poder cobrar las necesidades de salud y educación de sus hijos”, valoró una vecina.hombre que se dedicó a los pobres y eso es importante”. Además, la mujer contó que es jubilada y en esta ocasión vendía estampitas y pan casero que hacen con su esposo y tenían un valor de dos por 300 pesos.“Muchas veces el dinero no alcanza para comprar los medicamentos, tengo que comprar pastillas que salen unos 22mil pesos, por eso estas cosas me ayudan y mucho”, expresó al reflexionar que “le agradezco toda la vida a San Cayetano, nunca nos faltó nada y eso es mucho”.“En 40 años que vivo acá siempre vi crecer el lugar y los fieles se acercan”, sumó.Por su parte, el encargado de realizar el pan, señaló que “hacemos tiritas y luego las corté”. Además, contó que como su esposa estaba enferma él cortó espigas y se las sumó a las estampitas“Siempre rezamos y pedimos trabajo para todo el mundo, además rezamos por los enfermos”, cerró-la apertura del templo se realizó a medianoche con la primera misa. Hubo una a las 9.30, a las 11, y habrá otras a las 19 y a las 20.La misa central será después de la procesión que se concretará a las 15.30, con transmisión, como todos los años, de Elonce.