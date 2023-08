La alegría de los hinchas de Patronato tras la victoria 3-2 ante Deportivo Morón

Este domingo, Patronato ganó por 3 a 2 ante Deportivo Morón, por la Primera Nacional en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Con esta victoria cosecha 34 puntos y se ubica en la posición 12. En ese sentido,recogió los testimonios de hinchas que celebraron esta nueva conquista.En tanto, un fanático indicó: “Fue muy emocionante. Jugó bien el equipo durante el segundo tiempo y esperamos sacar puntos en Brown para estar cerca del ascenso. Por momentos no sale el experimento de los volantes como defensores, pero lo corrigió para la segunda parte que es lo importante y seguimos en carrera. Falta confianza y para mí, Sosa tendría que ser titular”.Asimismo, un hombre sostuvo: “Fue un partidazo contra un gran rival. Esta vez, Patronato no erró los goles que tenía que convertir. Hay que apostar a esa actitud del segundo tiempo. Me gustó Barinaga porque tiene mucha cabeza para jugar”.