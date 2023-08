Organizaron un mate bingo para recaudar fondos destinados a una escuela

La escuela secundaria Nº 36 “Justo José de Urquiza”, ubicada sobre calle Urdinarrain, en la ciudad de Paraná, fue sede de un mate bingo realizado por una Cooperativa con el objetivo de recaudar fondos. En ese sentido,dialogó con la rectora Lorena Di Lello.“Fue un éxito este bingo. En esta oportunidad, toda la planta alta de la escuela se llenó de alumnos, ex estudiantes, docentes, ex maestros, ex rectores. También, se encuentra el Centro de Estudiantes que participó y es fundamental que ellos lo hagan en estos eventos que hace la Cooperadora para recaudar dinero, que después es destinado a la escuela”, manifestó Di Lello.Con respecto a las necesidades, indicó: “Siempre la escuela necesita muchas cosas, como tizas, el arreglo de algún vidrio, elementos de limpieza, libros o el acompañamiento a algún estudiante que tiene dificultades. Todo el dinero que recauda la Cooperadora es volcado a la escuela para los chicos”.Por último, Elizardo Melgar contó: “Estamos muy contentos y agradecidos a toda la comunidad por haber venido a colaborar con la escuela. El evento fue un éxito, más de 400 personas ingresaron hoy. También tenemos la cantina donde se hay tortas fritas, gaseosas y choripanes”.