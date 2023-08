“La gente busca lo que sea especial”, afirmaron en feria de barrio 33 Orientales

fue a dialogar con sus protagonistas. Yolanda fue una de las emprendedoras que habló de sus productos: “Hago todas cosas de macramé”. Además, manifestó que “pueden encontrar mandalas y atrapa soles” y los precios están entre 1.200 y 2.000 pesos. También ofrece cestería nórdica, “que se hace con máquina” y tiene un valor de $1.000. “”, sostuvo sobre su emprendimiento.Sobre la opinión del público paranaense en este tipo de ferias, lo calificó como “bárbaro”. Luego contó: “Hace un año que me jubilé y esto era algo que tenía siempre postergado. La verdad que esto me encanta”.Una mujer que lleva adelante un emprendimiento con productos de vidrio fusión detalló que puede encontrarse en su puesto: “Desde un porta sahumerio, plato, bandeja, porta velas y ta te ti”. Sobre la preferencia de la gente sobre este tipo de eventos, indicó: “”. Acerca de las expectativas en su primera incursión en una feria, dijo que anhela “que me conozcan y que vengan a visitarnos”.Sofía, una joven que tenía su puesto cerca de una esquina, comunicó qué vende “todo aroma, tenemos velas de cera de soja, difusores textiles y también para el auto, que no pueden faltar”. Sobre la diferencia del tipo de vela que pone a la venta con la tradicional, remarcó: “Las velas de soja son mucho naturales que las de parafina. Cuando se derrite, queda como un aceite. Me compran mucho para yoga, para hacer masajes y te hidrata y queda el perfume”.