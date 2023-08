Renovaron el pedido de justicia por el femicidio de Julieta Riera en Paraná

Familiares y allegados de Julieta Riera con el apoyo de la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas y la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No binaries de Paraná realizaban este sábado en Plaza Mansilla un encuentro para seguir reclamando justicia por la víctima de femicidio.“Es un encuentro en reclamo de justicia por Julieta Riera con el objetivo de alzar su voz, después del fallo y porque Julián Christe, su ex pareja, sigue con domiciliaria”, comunicó auna de sus hermanas, Florencia Riera. Y agregó: “Es para que impacte en la sociedad y se siga escuchando el reclamo para que se haga justicia por mi hermana”.En la oportunidad, las hermanas de Julieta mostraron el emprendimiento de yerba mate mezclada con hierbas llamado “Arapy porque es una palabra en guaraní que surgió cuando los aborígenes empezaron a mirar al cielo, a las estrellas”. “Agradecemos a todos los que nos acompañan y pedimos que no olviden que el objetivo es que mi hermana merece que se haga justicia”, completó Mariana.En el encuentro que se extiende hasta las 19, habrá diferentes expresiones artísticas y feria de emprendimientos. Estarán compartiendo su arte Melisa Riquelme y Ayrton Vallejo, Música folklórica del litoral, Dúo Anguirû, Hipersiesta, Selene y el grupo de baile urbano Las villas.También estarán ese día en la plaza ofreciendo sus producciones cerca de 20 emprendimientos de trabajadoras y trabajadores de Paraná. Una muestra fotográfica será otra de las expresiones artísticas que se compartirán.En la oportunidad, se expone a la venta el libro “Julieta Riera. Lo que no pude decir”. Se trata de una novela de no ficción donde su autora, Fernanda Rivero, realiza un recorrido de la última semana con vida de Julieta Riera; del libro también forma parte lo que fue el proceso judicial que condenó a perpetua a quien fuera su pareja, a Jorge Julián Christe.