El artista Luis Bourband presentó su Muestra Antológica en el Museo Histórico

El artista plástico entrerriano Luis Bourband presentó una Muestra Antológica en el Museo Histórico Martiniano Leguizamón de Paraná.En diálogo con, expresó que “disfrutamos del arte. Lo importante es que aquí hay una antología de las obras porque he seleccionado de distintos períodos, desde 1953 hasta la actualidad”.Remarcó que “son 70 años de trabajo, de amor por el grabado. Mis comienzos son en el diseño gráfico, pero ni bien llegué a Paraná, en 1979, comencé con la serigrafía, que es la técnica que abordo, pero de forma exclusiva a nivel artístico. Comencé las competencias y a trabajar. Hemos llegado hasta hoy, pero seguimos con salud y ganas de seguir trabajando”.“Lo lindo es verse rodeado de esta gran cantidad de amigos que hoy me acompañan en la presentación, lo cual es lo más lindo de la vida, el arte y el amor”, manifestó.Parte de su familia también estuvo presente. “Tengo cuatro hijas, 11 nietos y dos bisnietas. No todos pudieron venir, pero me acompañan desde siempre. También mi mujer que ha sido mi compañera en estos años de emprendimiento artístico que he hecho con mucho amor”, agregó.La muestra podrá ser visitada durante todo el mes de agosto.