Acuña: “Argentina necesita una revolución educativa para pensar en progreso”

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, estuvo este viernes en la capital entrerriana para participar de una charla que se realizó en el rectorado de la UADER, sobre "Intercambios para políticas educativas en el mundo del trabajo".En diálogo con, Acuña afirmó que “no hay posible desarrollo del país, del empleo, el trabajo y la producción si no hay educación; la Argentina necesita una revolución educativa para realmente volver a pensar en progreso, en que el trabajo tiene resultados, en que no da todo lo mismo, que el esfuerzo individual es reconocido y eso comienza en la escuela, por eso hoy venimos a hablar de los desafíos que tenemos como país para pensar una nueva Argentina con progreso y educación para todos los chicos, independientemente de dónde nacieron, porque una enorme inequidad entre las provincias”.Al dirigirse a los jóvenes, la Ministra les hizo saber que “hay oportunidades, sabemos que el mundo adulto les ha dejado mucho lugar, que no los hemos estado acompañando, pero sabemos que con pocas cosas podemos ayudarlos a que vuelvan a tener las herramientas que necesitan para este desafío que es el mundo del trabajo y donde compiten contra trabajadores del mundo, donde necesitan manejar el inglés, las herramientas digitales, y por supuesto haber aprendido en la escuela”.“La Argentina tiene una oportunidad enorme y necesitamos que se queden, que nos acompañen a hacer grande nuestro país”, indicó en un mensaje hacia los estudiantes universitarios.Por su parte, Luciano Filipuzzi, rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, entendió que “es fundamental discutir todo el sistema educativo, no solamente el universitario que tiene que ser repensado totalmente. Estamos en una etapa donde las carreras tienen que ser mucho más cortas, no podemos pasar 12 años para tener un doctorado o 6 años para tener una carrera. En Europa se está hablando de cuatro años”.Y en lo que respecta al sistema educativo completo, desde el nivel inicial hasta el secundario, “tiene que ser repensado, con todas las ineficacias y problemas que tenemos. No podemos seguir educando como en el siglo XIX, ha habido avances de tecnología, de conocimiento y en nuestra provincia estamos muy atrasados en lo que es la incorporación de tecnología o de contenidos que tenemos que aplicar a las nuevas prácticas que se vienen a futuro. No podemos no tener materias asociadas a la programación, inglés o matemáticas más fuerte. Es el debate que se viene y bienvenido sea que se pueda discutir, que se pueda tensionar, porque si no los cambios nunca se van a producir”.De la charla también participó el pre candidato a intendente de Paraná, Emanuel Gainza quien coincidió con Acuña y Filipuzzi en cuanto a que se tiene que “poner en marcha una revolución educativa. Particularmente en Paraná tenemos el desafío de los jardines maternales municipales, una red de 32 establecimientos que hoy tienen muchos problemas edilicios, que no tienen maestros, que falta capacitación, herramientas de estimulación temprana; por eso tenemos que volver a poner sobre la mesa la necesidad de recuperar valores, que los Estados puedan articular entre las distintas jurisdicciones”.“En la ciudad de Buenos Aires se han hecho grandes avances vinculando a escuelas bilingües, a estimulación temprana, a educación alimentaria, a tecnología; los más chicos tienen que ser la prioridad, por lo pronto será parte de nuestro eje de gobierno, en caso de acceder a la gestión”, puntualizó.