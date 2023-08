Estacionamiento y colectivos: las propuestas de Guzmán sobre dos temas centrales

“Soy un hijo de Paraná que se crió toda la vida entre el colegio y el club de barrio. Recorrí todas las calles. Hago política en términos de actividad de servicios hace muchos años. Estoy con muchísimas ganas, junto a un equipo de trabajo, de hacerme cargo del gobierno de la ciudad desde el 11 de diciembre”, remarcó el precandidato a intendente, Gustavo Guzmán en los estudios deSeñaló que “desde los 17 años militaba socialmente en un parroquia y la política me fue atrapando en términos de hacer cosas. Desde muy chico estoy con Julio Solanas”, expresó y remarcó el “buen tino” de quien fue dos veces intendente de dar paso a un “trasvasamiento generacional del cual muchos hablan y pocos lo hacen”.Guzmán consideró que “es una vergüenza nuestro sistema de pasajeros” e hizo notar que incluso hay gente “como empleadas de casas particulares que han perdido su trabajo por no llegar a horario en reiteradas oportunidades”, al tiempo que señaló que “los trabajadores del transporte plantean las dificultades que tienen. Es el problema de la ciudad”.“Hace un par de gestiones atrás había 130 unidades dando vueltas. Hoy, casi 16 años después, con suerte hay 80, que no funcionan como deberían, por lo que hacen falta más colectivos. Eso hace que el sistema sea deficitario”, diagnosticó.Sobre la solución, expuso que “lo primero que hay que hacer es conseguir unidades” y adelantó que eso se haría “con la intervención del municipio mediante una ordenanza de emergencia del sistema para habilitar a declararlo servicio esencial y estratégico para poder adquirir nuevos coches para reforzar el sistema hasta que en 2025 volvamos a discutir el sistema de transporte”.“Serían 30 colectivos para que circulen por avenidas troncales. Después hablaremos con los empresarios el tema de los choferes. No hay dudas de que hay que intervenir”, enfatizó.Asimismo, consideró que “lo mejor que nos puede pasar a los paranaenses es que Bahl sea gobernador porque él, como hijo de la ciudad, va a entender lo necesario que es para nosotros solucionar este problema que también afecta a Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde”.“El servicio de estacionamiento en la ciudad es un caos. Avanzaremos con la cooperativa de tarjeteros y un sistema de software que funciona en otras ciudades similares a la nuestra, donde el auxiliar de este servicio, a través del celular, puede constatar la patente del vehículo y así tener un registro hora a hora de cuáles son los vehículos que estacionan en la ciudad, el tiempo y mejorar el servicio”, propuso el precandidato de Más para Entre Ríos.“Las soluciones vienen luego de escuchar a los que intervienen dentro del conflicto, como lo es el usuario, el tarjetero y la municipalidad. No lo vamos a privatizar”, subrayó.“Hay familias que todavía no tienen agua potable y casi el 35 por ciento de la ciudad no posee cloacas, sobre todo en el sector sur. También nos piden asfalto. La luminaria es otro de los pedidos”, declaró Guzmán.Finalmente, aseveró que “la idea es continuar con el plan directriz de agua que se retomó con la gestión de Bahl. Es un muelle nuevo, recambiar cañerías y llegar a San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde. Son obras estructurales fundamentales, que deben tener permanente continuidad”.