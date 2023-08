Dueño de tradicional panadería de Paraná reconoció a sus empleados en su día

“Toda una vida” ligada a la panadería

El dueño de la tradicional panadería “La Espiga de Oro” de Paraná, Rubén Borgetto, reconoció a sus empleados en su día.rescató el testimonio de los trabajadores que, en algunos casos, ya llevan 40 años de servicio en el comercio ubicado en la esquina de calles Laprida y Córdoba.“Hace 40 años que estamos este lugar y venimos de tradición, porque mis padres ya eran panaderos”, contó Borgetto al remarcar que los desafíos de la firma familiar han sido “mantener la calidad - hacer buenos productos- la atención y que las ventas no bajen”. “Ampliamos la reventa y tenemos sucursales, con lo cual, nos mantenemos con las ventas bastante altas”, destacó.En tanto, una de sus hijas, Vanesa Borgetto, en el día de su cumpleaños, remacó: “Es tradición festejar el día del panadero en familia y compartir mi cumpleaños”. La joven se mostró orgullosa de trabajar junto a su padre y mostró “atenta a las necesidades empresariales”. De hecho, anticipó que continuará con el legado familiar: “Hace años que poco a poco me fui sumando, aprendiendo, pero el día a día de compartir con papá no tiene precio”, sentenció.“La Espiga de Oro” cuenta con una sala en la que se elaboran sándwich, empanadas y tartitas; y un área de confitería se producen tortas, alfajores, masas secas y masas finas. “En el día a día vemos cómo aumentan los insumos y cuando hacemos los costos, tratamos de ajustar los precios para que no sea un golpe tan duro para el cliente”, comentó Borgetto (h).Desde el sector de producción de “La Espiga de Oro”,rescató el testimonio de los trabajadores.Vanesa, una empleada con 28 años de servicio, ponderó que lleva “toda una vida” en la panadería y su trabajo es el de atender el teléfono y preparar los pedidos de reparto. “La panadería es un modo de vida, después de tantos años, uno se acostumbra y el despertar ya está solo en la cabeza, porque me levanto a las 4.45 y entramos a las 5.30. es temprano”, repasó.Pedro, en tanto, mencionó que febrero cumplió 40 años de trabajo en el sector de producción. “Es toda una vida acompañando a la misma empresa”, subrayó. Y agregó: “Día a día tratamos de producir cosas diferentes para brindarle lo mejor al cliente y también tenemos nuestras recetas para los productos tradicionales, las que por supuesto que tenemos guardadas. Hay secretos que no se comparten y quedan encerrados en esta empresa, y así permanecerán”.El panadero trabaja junto a otros empleados con entre 10 y 20 años de servicio. “Somos una familia”, recalcó. De hecho, su hijo también se desempeña en “La Espiga de Oro” y es quien lo suplanta cuando se toma su licencia por vacaciones. “Él aprendió mucho”, remarcó, orgulloso.Corina, por su parte, es la repostera de “La Espiga de Oro”. En relación a lo que producen en la panadería, mencionó que “cambian la decoración, los sabores y también hay que adecuarse a lo que demanda el cliente”.El Día Nacional del Panadero se celebra cada 4 de agosto en la Argentina. La jornada recuerda la fundación, hace 136 años, de la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, que fue el primer sindicato de la historia nacional en este rubro.