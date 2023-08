Familia recuperó a Roco, el perro que se había perdido: “Es una felicidad”

Días atrás, un perro “Roco”, de raza Arlequín se había escapado de un local en la zona de Avenida Almafuerte, 377, de la capital entrerriana.Su dueña, Eugenia, había informado a Elonce que “el perro se escapó en un descuido nuestro; creemos que una persona lo vio corriendo y lo levantó; por eso pedimos por favor que quien lo agarró lo devuelva”.

Por este motivo, la dueña solicitó ayuda todos los vecinos para recuperarlo: “Habíamos pedido las cámaras de seguridad e un local y luego me informaron que vieron a un chico en situación de calle que tenía mi perro. Fuimos a buscarlo y no lo encontramos; pero después nos enteramos que el chico nos estaba buscando para devolvernos a Roco”.Tras reencontrarse con el can, Eugenia dijo que “al chico que lo devolvió no lo conocemos, tuvo un lindo gesto”, dijo al detallar que el joven estaba con hambre y ellos le dieron dinero para que pueda comprarse comida.“El perro estaba asustado, atado con una soga y muerto de miedo. Cuando lo recuperamos, lo bañamos y se quedó acostado”, cerró.