El HCD de Paraná aprobó una moratoria impositiva: las deudas que alcanza

El Concejo Deliberante de Paraná, este jueves, aprobó por unanimidad elde los contribuyentes, al 30 de junio de 2023. El proyecto de ordenanza había sido presentado por el Ejecutivo municipal debido a “la cantidad de deudas que se verificaron entre los contribuyentes por un monto que supera los tres millones de pesos”.de las obligaciones tributarias y no tributarias de los contribuyentes, también se incluyen las contribuciones por mejoras de los beneficiados con obras públicas de pavimentación, dando respuesta así a las demandas de estos vecinos que solicitaron planes de pagos más flexibles en cantidad de cuotas, a los efectos de abonar la contribución liquidada en el marco del programa "Esfuerzo Compartido"., incluyendo: Tasa General Inmobiliaria; Tasa por Servicios Sanitarios; Tasa por Inspección, Higiene, Profilaxis y Seguridad; Fondo Municipal de Promoción de la Comunidad y Turismo; Tasa Solidaria de Contribución para Obra Pública; Fondo Fiduciario de Fortalecimiento de Obras Sanitarias; Contribución por mejoras; Derecho de Ocupación de la Vía Pública; Derecho de Publicidad; Derecho por permiso de Uso de Mercados y Ferias; Derechos Cementerio Municipal; Obligaciones derivadas de Infracciones - Juzgado de Faltas; Derecho de Edificación; y Derecho por Niveles y Líneas de Edificación.“El proyecto fue presentado en la sesión anterior, tratado en la comisión de Hacienda y se aprobó porque forma parte de un pedido que se llevó a cabo”, comunicó a la vicepresidenta primera del HCD, Susana Farías.Y agregó: “El plan de pago se llevará adelante a través de 24 cuotas y todos los ciudadanos deberán pasar por AFIM, donde está la parte técnica; y se conformará una comisión entre personal de Catastro y AFIM para verificar las deudas que tienen los ciudadanos”, explicó la concejal al aclarar que la moratoria impositiva “también abarca a las deudas consolidadas y no pudieron seguir siendo abonadas”.“Esta ordenanza toma todas las tasas municipales, las deudas que los vecinos tienen en el Juzgado de Faltas y ante el Cementerio municipal porque son muchos los que no pudieron llevar adelante los pagos como corresponde; además de las deudas por el programa Esfuerzo Compartido”, comentó la edil que preside el HCD al argumentar que,, sentenció Farías y comentó que quienes accedan al beneficio tendrán “quita de intereses y se evitarán multas”. Se espera que la semana próxima, se efectivice la promulgación de la ordenanza por parte del Ejecutivo municipal.Por su parte, el concejal Sergio Granetto, presidente de la Comisión de Economía y Hacienda, donde se llevó adelante el debate referido a esta iniciativa, explicó que "es un Régimen muy amplio que incluye todo tipo de obligaciones, con deudas hasta el 30 de junio, con un período propuesto en el proyecto de 24 cuotas de financiamiento con tasas muy accesibles y condonaciones de hasta el 100% en intereses y multas existentes, en los casos de pago en contado".Desde el bloque de Políticas para la República, el concejal Emiliano Murador afirmó que "en líneas generales" acompañan la iniciativa del Departamento Ejecutivo Municipal, ya que "significa un alivio a la carga tributaria de los contribuyentes que han tenido dificultades para pagar".También se aprobó el proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal que contempla la modificación del Código Urbano, aprobado por la ordenanza 8563, que propone ampliar las superficies del Parque Industrial "Manuel Belgrano".Según los fundamentos del proyecto, dicha modificación afectará el Distrito Complementario de Ensanche Urbano, el Distrito Extra Urbano de Equipamiento y el Distrito Extra Urbano Parque Industrial, garantizando una delimitación territorial que permita el desarrollo de las industrias y la instalación de nuevas zonas.La próxima sesión del HCD está pautada para fines de agosto.