Cómo reciclar el aceite usado para cocinar y lugares de recepción en Paraná

“Trabajamos para una ciudad sostenible. Es fundamental que el aceite vegetal no se vuelque al sistema cloacal, sino que se coloque en una botella y se los deposite en los puntos que tenemos en la ciudad. Además de la empresa DH-SH, hemos firmado recientemente otro con la firma El Albardón, que también lo utiliza para la elaboración de biocombustible”, explicó Silvina Saavedra, subsecretaria de Ambiente y Acción Climática de la comuna.En tal sentido, se conoció que el aceite utilizado en el patio gastronómico que función en la feria de invierno durante el receso invernal, será reciclado y utilizado para la elaboración de biocombustibles. Es parte del convenio que la Municipalidad de Paraná firmó con dos empresas dedicadas a la recolección y reutilización de aceites vegetales.Saavedra detalló que tanto la comunidad como los grandes generadores también pueden colaborar con el reciclaje del aceite, y evitar los daños ambientales.En la ciudad existenLos grandes generadores son los establecimientos que producen este residuo en grandes cantidades como hoteles, restaurantes, deliverys de comidas, comedores, entre otros. Para el caso de los grandes generadores existe un protocolo de acción que consiste, básicamente, de los siguientes pasos:1. Se hará entrega de un bidón limpio y correctamente identificado.2. El aceite usado deberá volcarse, con la ayuda de un embudo, en el recipiente entregado por DH-SH.3. Para evitar accidentes deben tomarse las precauciones necesarias: como que el aceite debe estar completamente frío; utilizar el atuendo adecuado para realizar la operación que cubra manos y vista y ayudarse con un embudo para evitar salpicaduras.4. El aceite no debe mezclarse con agua ni contaminarse con otros líquidos o residuos sólidos.5. Una vez que el bidón está lleno, los recolectores lo retiran y entregan al comercio el certificado de tratamiento final de residuos no peligrosos.6. Por último, se le hace entrega al comercio de un nuevo bidón, limpio e identificado, para que pueda continuar la recolección de una manera segura e higiénica.También se puede dar un tratamiento similar al aceite empleado en los domicilios particulares, como casas de familias. En ese caso, las recomendaciones son: