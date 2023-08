Vive una situación “desesperante” con su madre enferma y necesita ayuda

Janet Palomeque vive una situación “desesperante” con su madre, Petrona Evangelina Saucedo, que está enferma y solicita ayuda. La mujer, que tuvo que afrontar varias cirugías que le dejaron serias consecuencias, perdió la sensibilidad en un pie y quedó postrada; además padece Alzheimer, cuadro que se agravó en los últimos meses.



“Ella está en hogar porque no tengo la posibilidad de tenerla en mi casa, estoy sin trabajo, tengo una hija, hago changas y cadetería, todo lo que puedo hacer, pero la verdad que no puedo costear los pañales. Con el sueldo de mi mamá pago el hogar y en PAMI no tienen cupo en ninguna residencia. Me piden 200 pañales por mes y la obra social me cubre solamente 90”, relató la joven en diálogo con Elonce.



Sobre la situación de su madre, explicó que “ella tiene prótesis en las dos caderas. Hace seis meses la operaron en el hospital San Martín para hacerle un cambio de prótesis. Mientras esperábamos el traslado al hospital Pascual Palma, la herida se infectó y la tuvieron que abrir cuatro veces. Cuando vieron que estaba bien, y conseguimos cama, se hizo el traslado. Apenas ingresa al Palma, la doctora que la ve pregunta por el tema pie, pero no sabía nada. Resulta que le habían tocado un nervio y le quedó caído, no tiene sensibilidad en el empeine ni en los dedos y eso no quedó en ningún informe y en el hospital nadie se hizo cargo. Ella entró caminando y terminó así”.



Janet señaló que, con las operaciones y estadías en el hospital, el cuadro de Alzheimer de su madre se agravó y acotó que ante la imposibilidad de conseguir un informe traumatológico no puede solicitar el certificado de discapacidad.



“Es algo desesperante. Yo perdí mi trabajo y realmente no tengo cómo costear los gastos de todo. Hace una semana que no tengo gas en mi casa, que no tengo un peso. Estoy sola con mi nena chiquita y mi mamá, no tengo más que eso y estoy tratando de afrontar todo, pero es imposible. Llego a esta instancia como último recurso porque fui a Pami, a todos lados y no sé a quién más recurrir. Ayer me avisaron que necesita los remedios, pero no tengo para comprárselos, no sé que hacer, es desesperante”, manifestó.



Quien quiera ayudar a la joven y su madre puede comunicarse al celular: 343 -5126176 Elonce.com