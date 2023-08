“No se cómo zafé”, dijo mujer que fue atacada por perros en el Thompson

Sociedad Un dogo atacó a un nene de 6 años y le provocó graves heridas en la cara

Ester vivió un momento terrible pasado el mediodía de este miércoles cuando volvía de comprar pescado en el Thompson de la ciudad de Paraná, y fue atacada por dos perros.Según contó a, el hecho se registró en calle Bravard, que conduce hacia la zona de playas y balneario.“Vine a comprar pescado y cuando me iba, al doblar, se me cae el espejo del auto. Como vi que estaba sano bajo a buscarlo y justo pasa un auto y lo rompe”, comenzó relatando. Pero eso no fue lo peor, en ese momento, “aparecen dos perros ladrando, me tiran al suelo y me tiran un mordiscón en la pierna rompiéndome el pantalón. No me los podía sacar de encima, empecé a temblar, quería llegar a mi casa, vivo a tres cuadras, pero no podía manejar el auto”. Un señor que estaba en el lugar la ayudó a reponerse.Ester indicó que los perros “son de la zona”.Cuando se bajó del auto, vio que los animales estaban ahí pero no se imaginó que le iban a hacer algo. “Cuando empecé a caminar para buscar el espejo, me atacaron”, puntualizó.Tras lo sucedido, la mujer radicó la denuncia en sede policial y señaló que no sería la primera vez que estos perros atacan. “Una ciclista y también una persona que estuvo internada” habrían sido víctima de estos canes, por eso quiso alertar sobre la situación “para que no lo pase otro” y que se tomen cartas en el asunto “porque son muy agresivos, cuando los tenía encima me mostraban los dientes, no sé cómo zafé”, dijo finalmente Ester.