Paciente oncológica reclama resultados médicos para tratamiento en Paraná

Una paciente que lucha contra el cáncer, Laura Acosta, se encuentra en una angustiante espera por los resultados de sus estudios médicos en el hospital San Martín de Paraná. Desde el mes de junio, Laura aguarda desesperadamente obtener los resultados para “avanzar con su tratamiento oncológico y mejorar su calidad de vida”.En dialogó con, Laura compartió su difícil situación: "Hace cinco años tuve mi primer tumor y ahora volví de nuevo y tengo metástasis en los huesos, me pidieron tres análisis y me los realicé en el hospital San Martín, pero aún no me dan los resultados". La incertidumbre y el dolor se han vuelto insoportables para Laura:Laura explicó que ha estado esperando durante cuatro largos meses desde que presentó los papeles para que se realicen de urgencia los análisis, pero aún no ha recibido noticias al respecto. Su desesperación la llevó a hacer un conmovedor llamado a las autoridades del hospital:, concluyó la mujer.