Estacionamiento: tarjeteros renovaron por seis meses más el carnet para trabajar

Tarjeteros se concretaron la dependencia de la Municipalidad, en zona Cinco Esquinas, para renovar los carnets habilitantes para trabajar. Se trata de 240 trabajadores que cada seis meses deben realizar este procedimiento. “Hoy se vencen los carnets y por eso debemos venir a renovarlos. Somos 240 compañeros, algunos nucleados en cooperativas, y necesitábamos las dos firmas de los directores para finalizar el trámite”, dijo una de las representantes de UTEP, Carina Martínez, a Elonce.En este sentido, señaló que “en una primera instancia el responsable de Tarifado nos había firmado por carnet y aguardamos al otro director, y ya se solucionó”.Al ser consultada por el mecanismo de trabajo, detalló que “hace un tiempo en la mesa de trabajo se coordinó que se debe hacer cada seis meses. Además, tenemos un legajo y una numeración correspondiente que representa la cuadra que tenemos para trabajar”.Asimismo, apuntó: “Es una situación decadente cuando no tenemos las tarjetas de estacionamiento medido, de las cuales nosotros estamos para revenderlas, resulta complejo abandonar nuestra calle porque se mete cualquiera”.“No somos trabajadores municipales, si no que estamos en la vía pública desde hace 25 años y es una labor que mantenemos mediante la lucha porque cada gestión que viene nos quiere sacar. Estamos regularizados por el Municipio y son ellos quienes determinan en qué cuadra trabajamos”, aseveró Martínez.“Cabe destacar que desde hace cuatro años los trabajadores pertenecemos a una cooperativa porque fue una formalidad que solicitó el municipio”, señaló.Sobre el precio de la tarjeta, contó que “la hora, si hubiera tarjeta, debería salir ocho pesos, pero en este momento estamos trabajando sin la tarjeta y por eso en la Mesa de Trabajo se coordinó cobrar a voluntad. Había compañeros que habían puesto un precio, pero terminaron quedando sin su fuente laboral por esta decisión”.En este sentido, destacó que “una gestión municipal había demarcó cómo debíamos estar, cantidad de autos por cuadra y funcionamiento. Ahora la ciudad es un croquis y nosotros debemos orientar a los conductores donde estacionar”“Queremos que siga esta mesa de trabajo y coordinemos por un sistema medido solidario donde podamos trabajar todos en conjunto y para la nueva gestión municipal es posible. Y se debe saber que el estacionamiento medido no va a estar en Paraná”, concluyó.