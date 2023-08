“Cuiden a la Pachamama”, aconsejó horticultor boliviano que produce en Paraná

Sobre el ritual de agradecimiento

El consejo de un horticultor boliviano

El 1º de agosto los pueblos originarios de América Latina festejan el, la fecha celebra a la Madre Tierra: "Pacha" en aimara y quechua significa tierra, mundo, universo.En la ceremonia, se realizan una serie de ofrendas para festejar la naturaleza "protectora" y fecunda de la tierra, que varían según la región. Y si bien los rituales toman distintas formas y se enriquecen con los legados culturales de diferentes comunidades,rescató el modo en el que lo desarrollay eso le damos de comer a la Pachamama, la sahumamos, y”, contó el productor hortícola de 42 años.“En Bolivia deben estar todos festejando y nosotros trabajando”, añoró el trabajador de la tierra que llegó a suelo entrerriano a sus 14 años., contó a. El hombre es oriundo de la ciudad boliviana de Tarija, ubicada a 150 kilómetros de la frontera entre Argentina y Bolivia.“El trabajo es costoso, pero estamos acostumbrados y seguiremos cuidando la tierra,”, sentenció Ramos Barachy, quien tiene sus plantaciones en el Parque Hortícola de Paraná.En el Estado Plurinacional de Bolivia, el ritual indígena de agradecimiento a la "Pachamama" inicia con la preparación de un altar con ofrendas a cargo de amautas o sabios espirituales. En las zonas rurales, las ofrendas presiden la siembra y la cosecha. Es que, según la mitología andina, la Pachamama “despierta con hambre” tras los meses secos y hay que alimentarla antes de que inicie un nuevo ciclo agrícola.sentenció el horticultor. Fue en ese sentido, que recomendó “cuidar a la Pachamama, porque es igual a uno; no te pide todos los días, sino dos veces al año, porque para Carnaval también se hace el mismo ritual, para el martes de Chaya”.Ramos Barachy contó que sus creencias le fueron transmitidas por sus padres, quienes siempre le enseñaron “a darle de comer a la Pachamama”. De hecho, reveló las consecuencias que tuvo el haber discontinuado la tradición: “El año pasado, para Carnaval, hice el ritual y me fue re bien en la cosecha; pero este año me fui de vacaciones a Bolivia y me fue regular, por la helada”.“La primera helada, lamentablemente, nos dejó sin nada. Y seguimos remándola hasta que sacamos las producciones”, sostuvo el boliviano radicado en Paraná.sentenció, mientras se disponía a carpir la lechuga. El horticultor también produce coliflor, brócoli y acelga. Y está pronto a comenzar la siembra de zapallitos, berenjena, chaucha y zucchini., insistió.Finalmente, Ramos Barachy aconsejó: “A la tierra hay que cuidarla y hay cosas para aprender, por ejemplo, a través de Youtube. En Argentina hay tierra muy linda, pero no la saben aprovechar”.En ese sentido, recomendó a todos los trabajadores, no solo los de la tierra, cómo “alimentar” a la tierra. “Pueden preparar el sahumerio con yerba de azúcar y un poco de polvo de hornear ¡Es el mismo sabor! Pero la Pachamama no solo come eso, sino que también hay que comprarle un poco de bebida, desparramarla en la tierra, y quemar una cajetilla de 10 o de 20 cigarrillos. Eso trae bendición”, sentenció.El productor hortícola es uno de los puesteros en la Feria Periurbana que se desarrolla los domingos, de 10 a 17, en el Parque Botánico de Paraná. “Podrán ver la verdura fresca que ofrecemos y a la gente le gusta nuestra mercadería”, ponderó.