Se celebra el primer Día Nacional de la Equinoterapia

Este 1 de agosto, se celebra por primera vez el Día Nacional de la Equinoterapia en Argentina. Se busca dar visibilidad y reconocimiento a esta terapia terapéutica que utiliza el caballo como herramienta para el tratamiento de personas con diferentes patologías o condiciones.La equinoterapia es un método terapéutico utilizado en el país durante los últimos 40 años, y en Europa, por muchos más. En la actualidad hay registrados casi 250 centros de equinoterapia en toda Argentina, que trabajan de manera interdisciplinaria con profesionales de la salud, educación y el área ecuestre.Al respecto, la profesora Marcela Manén, de la Fundación Iko Iko, explicó enque la celebración se debe a que el 1 de agosto se realizó el primer congreso nacional de equinoterapia. “Ya llevamos aproximadamente 40 años. Nuestra fundación está ubicada en Aldea María Luisa, sobre la ruta. Recibimos niños desde 2. También se pueden hacer actividades sin montar destinadas a adultos mayores”, acotó.Puso de relieve que “se trabaja con un equipo interdisciplinario con kinesiólogo, psicólogo y psicopedagogía para ayudar al aprendizaje”.Recordó que se presentó un proyecto para que se reconozca como terapia. “En el Congreso Nacional todavía no se trató. A nivel provincial se discutió y fue aprobado en Diputados, Fue a Senadores y retornó. Todavía no se ha retomado para que sea ley”.Finalmente, manifestó que “las obras sociales no la reconocen”. Por ello, “hay muchos chicos en toda la provincia que se sienten inhabilitados de realizar” esta terapia.