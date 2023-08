Juegos Evita: "Venimos a disfrutar", dijeron los deportistas

Política Bordet recibió a las delegaciones de los Juegos Evita en Paraná

El gobernador Gustavo Bordet recibió en el Club Atlético Paracao, de la capital entrerriana, a las y los deportistas de los distintos departamentos de la provincia que participarán en las disciplinas: natación Sub-14, futsal Sub-15, hándbol playa Sub-16 y rugby Sub-16., una deportista de Concordia indicó que “juego futsal, estamos muy bien. No es la primera vez que jugamos. La experiencia es muy buena, entretenida, es lo que nos gusta”.Otra joven del mismo equipo dijo que “estamos bien preparadas e ilusionadas por viajar a Mar del Plata. El año pasado jugamos, nos gusta, aprendes muchas cosas. Todavía no sabemos nada del primer partido de este año. Entrenamos en cancha de 11, pero hace años venimos entrenando. Venimos a disfrutar y pasarla bien”.Un joven oriundo de Concordia, indicó que “también jugamos al futsal, nos preparamos bien, estamos convencidos. Esta oportunidad nos parece buena. El año pasado jugamos en Federación. Ahora toca Paraná, que es una ciudad muy linda”.El profesor comentó: “Tenemos 10 chicos de futsal masculino, más los profes. La idea es disfrutar y pasarla bien. Viajamos cuatro horas. La idea es que tomen la experiencia, que la pasen bien, más allá de los resultados”.Otro de los entrenadores, dijo: “Para ellos es una experiencia única porque no son un club, sino una escuelita de barrio perteneciente al proyecto de la municipalidad de Concordia. Están viviendo la experiencia y disfrutándola”.“La estamos pasando bien, muy lindo”, comentó otro joven a Elonce y agregó: “estamos algo nerviosos. Estuvimos hablando con chicos de otros lugares, está buena la experiencia”.