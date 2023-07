Filtraciones en vivienda: “La mediación es voluntaria”, insistió Chausovsky

Un vecino de barrio Paraná XIII de la capital entrerriana denunció aque, debido a las filtraciones provenientes de la parte superior de su casa, están colapsando los techos de su vivienda. Alberto Morales refirió que acudió por asesoramiento a la Defensoría del Pueblo de Paraná, pero el vecino no asiste a las audiencias y no quiere ir a mediación.la Coordinadora del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de Paraná, Irina Chausovsky.Y agregó: “Una persona puede no tomar la vía de la mediación comunitaria y acudir directamente a la instancia judicial, aunque, muchas veces, es más rápido el trámite y más accesible para las personas cuando no tienen recursos”. De acuerdo a lo que indicó Chausovsky, en la mediación comunitaria se reúne a las personas “para conversar”.“También ocurre que la persona invitada puede no aceptar y, en ese sentido, no queda otra instancia que acudir a la instancia judicial porque en la convocatoria a mediación prejudicial, si la persona no quiere mediar -porque es obligación presentarse- se inicia el juicio”, explicó.Según indicó Chausovsky, los problemas de convivencia entre vecinos son permanentes y uno de los temas recurrentes en los 20 años del Centro de Mediación: “Constituyen entre el 15 y el 20% de los casos” que trata el organismo de la Defensoría del Pueblo de Paraná. Sin embargo, resaltó que, “de las mediaciones que se realizan, se resuelven con acuerdo entre el 85 y el 90% de los casos”.“Podemos volver a convocar a las partes porque siempre que haya voluntad de los vecinos de participar, el espacio está abierto; pero si los vecinos no están interesados, extendemos una constancia que les queda como comprobante de haber intentado esta posibilidad y después es a elección de los vecinos”, fundamentó la Coordinadora del Centro de Mediación.En ese sentido, explicó que puede existir “una instancia administrativa municipal que les permita una inspección de la Dirección de Obras Particulares, que tampoco es obligatoria; solo se mira la situación, se deja un acta de constatación y se ofrece el ámbito de diálogo de la Defensoría del Pueblo de Paraná o acceder a la Justicia para definir”.