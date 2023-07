Vecino afectado por filtraciones en su casa: “Los techos se vinieron abajo”

Un vecino de barrio Paraná XIII de la capital entrerriana denunció aque, debido a las filtraciones provenientes de la parte superior de su casa, están colapsando los techos de su vivienda. “Hace cuatro días que cae el agua; es una lluvia constante”, aseguró Alberto Morales.En la oportunidad, el catamarqueño radicado en Paraná desde hace 30 años dio cuenta de las condiciones en las que viven junto a su esposa. “No puedo cocinar, ni prender la luz; todas las noches duermo en el auto, en el garaje”, contó. Y agregó: “Se rompieron el calefón y el termotanque, explotó la heladera y no puedo ni prender los dos televisores nuevos que tenía porque no sirven más”.“Ya no puedo entrar a la habitación porque filtra por los ladrillos y no puedo dormir porque el agua cae sobre mi cama”, explicó Morales.“Mi hija se fue porque enfermó del pecho, tiene asma, por la humedad que hay en la casa”, lamentó el vecino.“Ya se vino abajo el techo del comedor y el baño”, indicó en relación a las condiciones en las que se encuentra la vivienda social, construida a través del IAPV; de hecho, lo que queda de la cubierta está sostenida con puntales.En la oportunidad, Alberto refirió que acudió por asesoramiento a la Defensoría del Pueblo de Paraná, pero el vecino de la parte superior de su casa no asiste a las audiencias y no quiere ir a mediación. “Ya estoy cansado de denunciarlo, pero no hace nada, no arregla”, lamentó.