Sabores y tradiciones que podés encontrar en la Feria de Salta y Nogoyá

La Feria de Salta y Nogoyá, un punto de encuentro de solidaridad y cultura del trabajo, reúne a emprendedores y vecinos que ofrecen sus productos de elaboración propia. Abierta de lunes a domingo, de 8 a 13 horas, esta feria se convierte en un espacio de variadas ofertas y propuestas.realizó un recorrido por la feria para conocer algunas de las atracciones que se pueden encontrar en este lugar de encuentro.El 29 de cada mes, en Argentina, la tradición manda comer ñoquis para atraer la buena fortuna y la abundancia de dinero. Además, se recomienda colocar un billete debajo del plato para potenciar el efecto del ritual. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta costumbre parece haber perdido fuerza.Para conocer más sobre esta tradición arraigada en la cultura popular, consultamos a un vendedor de pastas de la feria de Salta y Nogoyá, quien compartió su experiencia. "Hemos notado que la gente no es tan tradicional como antes, que quizás tres días antes ya estaba pensando en comer ñoquis, sino que es algo casual o hay gente que no lo considera", afirmó.El vendedor relató un caso particular de un cliente que vino a comprar pasta: "Hoy vino un muchacho a comprar, llevo mucha variedad menos ñoquis y yo le consulté si no iba a llevar ñoquis porque era 29 y me dijo 'ah tenes razón' y ahí se dispuso a llevar ñoquis".Respecto a la elaboración de los ñoquis, explicó que son hechos de papa de forma casera, sin usar conservantes ni colorantes, para ofrecer un producto de calidad “como si fuera hecho en casa”. El precio del kilo de ñoquis caseros es de $1.000, y alcanza para aproximadamente cuatro personas, siendo una opción económica y sabrosa para las familias.Para aquellos interesados en adquirir los ñoquis y completar el ritual, el vendedor de pastas se encuentra presente en la feria los sábados, domingos y feriados, de 8 a 13 horas. La opción de adquirir la salsa también está disponible para quienes prefieran acompañarlos con un delicioso condimento.En la Feria, otra de las propuestas destacadas es la Yerba Mate. Una vendedora de yerba compartió su experiencia: "Hoy es mi primer día en la feria y posiblemente ya nos adjudiquen uno de los espacios para trabajar mejor".Con raíces misioneras, la mujer reveló: "Mi familia trabaja la yerba Mate y las cosas de la vida hacen que esté presente en Paraná". Además, destacó que una persona le hizo reflexionar sobre llegar a una tierra donde se consume más mate.La yerba que ofrecen, "La Dulce Misionerita", es agroecológica y proviene de la cooperativa Grapia Milenaria. La cooperativa está en transición hacia una producción cada vez más sana y libre de agrotóxicos, ya que actualmente la demanda de una yerba saludable es alta.La vendedora mencionó una experiencia en Europa, donde los pequeños productores tuvieron una buena recepción de la yerba y su sabor. La presencia de la yerba mate en la feria refleja la relevancia cultural y la preferencia de los consumidores por productos naturales y respetuosos del medio ambiente.Otra de las atracciones destacadas es la Caña con Ruda, una bebida tradicional vinculada al 1° de agosto. Un vendedor expresó: "La tradición dice que hay que tomar tres tragos en ayuno el 1 de agosto".El hombre afirmó: "La caña con ruda es una bebida fuerte". Además, contó que él la prepara todos los años y la ofrece para la venta en la feria."Estoy presente en la feria de lunes a sábados", mencionó el vendedor, mostrando el compromiso de ofrecer esta bebida ancestral durante la semana para aquellos que deseen seguir la tradición.La caña con ruda es una de las bebidas más buscadas durante la fecha especial, y su presencia en la feria brinda a los visitantes la oportunidad de adquirirla y participar en esta costumbre que se ha mantenido viva a lo largo de los años.