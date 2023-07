Familias disfrutaron de "Frozen" en el Teatro 3 de Febrero

El público, expectante por la obra

La obra Frozen se presentó este viernes en horas de la tarde en el Teatro 3 de Febrero, de Paraná.dialogó con los protagonistas mientras realizaban los preparativos previos para subir al escenario.Isabella, dijo que “hacemos los personajes de niños. Yo hago de Elsa. Yo he hecho varias obras y esta es la primera vez que hago Frozen. Hice Aladín y la Bella y la Bestia.Julián, contó que “es mi primera obra, siento que me desmayo más o menos. Empecé este año, ensayamos desde hace dos o tres meses”.Ema, quien interpreta a Ana de pequeña, comentó: “es mi segunda obra, estoy contenta y no estoy nerviosa. Traje una bolsita con todos mis maquillajes”.Juana y Francesca se acercaron a ver la obra y decidieron ir vestidas con atuendos acorde al momento. “Yo me vestí de Ana”, dijo Juana. “Yo soy Rapunzel”, señaló Francesca.Jimena, la mamá de una de las niñas, contó que “nos enteramos por la cartelera que iba a estar la obra y a ellas les gusta Frozen. Vimos muchísimas veces la película”.Emilia, comentó que “vinimos a ver a mi ahijado Julián, que participa de la obra. Estaba super entusiasmado”.Estela, contó que “vine con mis nietas a disfrutar de la obra. Mi hija actúa. Somos fanáticos de Frozen”. Elonce.com