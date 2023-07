Accesibilidad y nueva infraestructura: Las obras que se harán en Parque Gazzano

Paraná Realizarán obras en el Parque Gazzano para revitalizarlo y que sea accesible

La municipalidad de Paraná pondrá en valor al emblemático Parque Gazzano. La obra es financiada por la Municipalidad de Paraná. El objetivo es revitalizar el espacio público, un ícono de la zona sur de la ciudad, para brindar más accesibilidad y seguridad, además de recuperar su valor histórico patrimonial para potenciar el disfrute y comodidad de quienes lo visiten.que “La licitación es por alrededor de 430 millones de pesos. La intervención del parque se hará en dos etapas. La segunda se centrará en el sector de piscinas públicas y sector deportivo. Esto implica una reconquista de toda el área que, por falta de infraestructura, de veredas y de accesibilidad, ha venido funcionando como un espacio baldío, sin demasiada apropiación de la gente”.A partir de esta obra “Esto requiere infraestructura, accesibilidad universal, nuevos senderos para que puedan circular con sillas de ruedas, los ancianos y demás.”.Se prevé “que son los que brindan el valor patrimonial que ostenta el Parque Gazzano”.“Queremos darle un aprovechamiento integral a este espacio público.”, dijo.Respecto al lago, manifestó que “permanecerá y se va a restaurar., pero se abriría una relicitación que permita incorporar mejor equipamiento para ese uso en la medida en que el lago sea recuperado”.“Queremos un aprovechamiento integral del Parque tanto para el que va a hacer actividad física como para quienes van a contemplar las tortugas, los gansos y demás, o quienes van a disfrutar del espacio”, remarcó.Informó que “adentro”.Por otra parte, aclaró que “hacemos senderos de hormigón para facilitar la transitabilidad. En días de lluvia o una persona con sillas de ruedas no puede acceder si no tiene una cinta para desplazarse. Incorporamos algo de cemento, que no es mucho, es simplemente para garantizar recorrido, explanada y un uso democrático de todos los paranaenses”.La licitación “se abre en 20 días. De ahí tendremos unos 30 días para la adjudicación y el inicio de las tareas. Es una intervención programada en dos etapas. Estimo que en 9 y 12 meses contaremos con un parque con la jerarquía que amerita”.