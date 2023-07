“Sin agua y sin baños”: alumnos cortaron calles en reclamo de soluciones

La comunidad educativa de la escuela primaria Nº 6 “Manuel Belgrano” de Paraná se manifestó con corte de calles Enrique Carbó y 9 de Julio, este viernes, en reclamo de soluciones a los problemas de infraestructura que acarrean desde hace más de un mes.una de las mamás del grupo de padres autoconvocados en protesta.“Es lamentable y toda la comunidad de la Belgrano está muy triste porque las maestras de Nivel Inicial tenían que acarrear baldes de agua hasta el único baño que en ese momento se podía utilizar; pero al empezar a brotar agua por las paredes al circuito eléctrico, se suspendieron las clases y la única solución fue que toda la escuela utilice un solo sanitario”, cuestionó otra.En la oportunidad, remarcó que “el lavado con alcohol no reemplaza al lavado de manos”. Fue en ese sentido que reveló: “Aumentó el ausentismo, tanto en Nivel Inicial como en Primaria, porque los chicos registran patologías gastrointestinales y erupciones cutáneas”.De acuerdo a lo que contó la mujer, un papá, con sus propias herramientas, arregló uno de los baños que está en funcionamiento. “Y desde el CGE y la Departamental de Escuelas no nos están dando respuestas”, acusó.En tanto, un abuelo que lleva a sus nietos al Jardín, simbólicamente, llevó un balde a la protesta “porque la solución es traer un balde con agua desde la casa”. “Son dos metros de caño los que tienen que cambiar. Martín Müller mové un poquito, mandá dos personas a hacer un by-pass y se soluciona”, recomendó el hombre.“Es injusto que los políticos gasten fortunas en folletos para la campaña y que nos digan que no tienen plata para arreglar dos metros de caño. Es una vergüenza que el Estado esté ausente”, completó otra mamá.