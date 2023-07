Se celebra el Día del Perro Callejero: la importancia de adoptar

Cada 27 de julio se celebra el Día del Perro Callejero, una fecha dedicada a visibilizar la importancia de darle cuidado y amor al amigo más fiel e incondicional que se encuentran en las plazas o parques. En ese sentido,dialogó con Stella Maris, dueña de 33 perros rescatados de la calle.Con respecto al perro rescatado apodado “Pirata”, sostuvo: “Lo chocaron cuando tenía siete meses, donde una gran protectora lo salva a él de que le apliquen la eutanasia ya que los dueños lo habían pedido”.Además, agregó que “hace diez u once años, más o menos, a un perro le quebraron la columna con un hierro de pileta y lo apuñalaron, donde su estado fue muy grave. Sin embargo, otra protectora lo salva y le di un hogar”.Asimismo, indicó: “A parte la mayoría de los perros que duermen en mi casa, tienen dueños ya que llevan puestos los collares, pero no tienen casas en sus viviendas”.Por último, le dedicó un mensaje a la comunidad: “Adopten, sobre todo, a los perros discapacitados para que no le apliquen la eutanasia”, y añadió que “lleva tiempo las 24 horas, ya que es como tener un bebe porque andan por toda la casa, donde tenes que tener espacio y un cuidado muy especial”.