Empleados del Juzgado de Faltas de Paraná continúan con retención de servicios en reclamo de nombramientos en cargos vacantes y el pago de un adicional por pertenecer a un ente recaudador. La medida de fuerza se extenderá hasta que obtengan una respuesta favorable.“En reunión plenaria decidimos iniciar una retención de servicios, que ayer y hoy se extendió durante dos horas y mañana será de tres horas, de 10 a 13”, comunicó ael delegado sindical por APS, Héctor Palacios. Y agregó: “Lamentamos la no atención al público porque la gente no tiene nada que ver con nuestro reclamo, pero no hay otra posibilidad para hacer notar nuestro descontento”.“Solicitamos al secretario Legal y Administrativo, Pablo Testa, por expedientes de cargos de compañeros que están cubriendo desde hace mucho tiempo; son responsabilidades que se cumplen y cargos que no se pagan. Además de un adicional que nos prometió que se iba a incrementar mes a mes y no se cumplió”, explicó Palacios al advertir la falta de diálogo con el funcionario municipal. “Ante el no cumplimiento, no nos queda otra posibilidad que expresarnos de esta manera e irá creciendo, hasta tanto se solucione la situación”, argumento.Por su parte, Antonela Luna, representante gremial por ATE, agregó: “Hace un año peleamos por ese adicional y, a partir del 31 de marzo, nos prometieron la firma de los lugares que debemos ocupar y el aumento del adicional, pero hasta el momento no tuvimos respuestas a ninguno de los dos problemas”.“El cargo más viejo es de 2018 y, en total, son 17 cargos que los compañeros están cumpliendo y no tienen remuneración”, completó Florencia Blanc, por el SUOYEM.“La medida de fuerza continuará hasta que obtengamos una respuesta positiva de parte de la secretaría Legal y Administrativa del municipio”, informó Palacios.Y sumó: “Durante la asamblea, un par de compañeros decidieron no acompañar la medida de fuerza y están atendiendo por vehículos retenidos”.