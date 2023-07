Vecinos afectados por fuerte olor a gas en zona sur de Paraná: a qué se debería

Unafectaba, desde anoche, a vecinos de barrios Santa Lucía, 240 Viviendas y Los Pipos,. “No se puede ni respirar”, coincidieron los afectados a. La preocupación es mayor debido a que el incidente -que aún persiste- está perjudicando la salud de niños y adultos mayores con problemas respiratorios.“Policías y bomberos corroboraron el olor a gas y llegaron a la conclusión, pero nos dijeron que no iba a pasar nada.”, aseguró auna vecina.“Cada vecino piensa que es una pérdida en la casa de uno, se cierran las garrafas y ventilamos, pero es peor porque el olor invade mucho más rápido”, contó Paula.“El gas natural pasa por el barrio, pero la mayoría de los vecinos tenemos gas envasado. No sabemos si es una fuga o porque tiraron gas envasado en el arroyo Antoñico”, estimó al repasar:En la ocasión, la mujer dio cuenta de los problemas de salud que el incidente está generando. “Mis hijos se levantaron con. Vecinos consultaron al 107 porque anochey les indicaron que deben dirigirse a la guardia para evaluar la saturación. Además, varios me comentaron que a la madrugada se despertaron cony lo atribuimos al olor que sentimos desde anoche”, repasó la mujer., coincidió otra vecina, Georgina. “El olor persiste y no sabemos qué hacer ni a quién recurrir. En el centro de salud nos recomendaron que vayamos, indicó la mujer.