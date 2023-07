Artesanos y emprendedores destacaron el “volumen de ventas” en feria de invierno

La Feria de Artesanos y Emprendedores "Vacaciones de invierno" es un atractivo turístico que, una vez más, Paraná ofrece a vecinos y a turistas durante las dos semanas del receso escolar. Debido al intenso movimiento, y como turistas de otras provincias en la capital entrerriana, el Municipio decidió extender hasta el domingo 30 la feria y el patio gastronómico.Este miércoles, Elonce dialogó con los emprendedores quienes ponderaron la iniciativa y destacaron el volumen de ventas.Una emprendedora de Mar del Plata, Alejandra, contó que “siempre vengo a Paraná porque el público es excelente, se valora mucho a los artesanos y es importante porque vivimos de esto”. Asimismo, detalló que “por más que Mar del Plata sea un centro turístico, el valor que se le da a la artesanía no es el mismo. Las ventas fueron muy buenas y por eso decidimos quedarnos una semana más”.“Acá me reciben como a una gurisa más y eso me pone muy feliz”, sumó.En tanto, una emprendedora de Paraná destacó que “seguimos una semana más porque “muchas provincias siguen de vacaciones entonces aprovechamos para vender y ofrecer otra alternativa al turista que viene de paseo”.“Vamos a estar desde las 10 hasta las 20 horas aproximadamente, en esta semana quedamos un poco menos con la feria”, dijo la emprendedora al resaltar que hay emprendedores de Paraná y otras localidades del país.