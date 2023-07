Escuela La Delfina colecta ropa de abrigo y zapatillas para los alumnos

“Los niños merecen un futuro mejor

La escuela La Delfina Nº 195, ubicada en calle Ituzaingó y Costa Rica, de Paraná inició una campaña solidaria para juntar ropa de abrigo, zapatillas y medias para los alumnos.Al respecto, la directora, Carolina Bravo, informó a Elonce que “vemos que hay muchas necesidades en los alumnos, a los chicos les hace falta zapatillas, medias y ropa de abrigo. Muchas veces llueve y los alumnos se mojan y acá le proporcionamos lo que podemos para que puedan estar secos”.“Cuando se está por largar a llover, y todavía no es el horario de ingreso, muchos vienen un rato antes para asegurarse no mojarse ni embarrarse. Son muy responsables y quieren progresar”, aseveró.En este sentido, solicitó que “invitamos a toda la comunidad a colaborar, necesitamos zapatillas desde el talle 23 hasta el 41 aproximadamente, también medias y ropa de abrigo de diversos talles”. Los interesados en donar prendas lo pueden acercarse a la escuela en el horario de 7:00 horas a 17:00 horas o comunicarse al 343 4171 221 (teléfono de la directora) para coordinar la entregaLa docente señaló que “sueñan con un futuro mejor para los niños. Queremos que la escuela sea un lugar de calidez y es el mejor lugar para la niñez”; dijo al detallar que los chicos son muy responsables y siempre asisten a las clases “es parte de la función educadora y sentimos que está dando su fruto, todo se puede cambiar transformar: la escuela da herramientas para poder tener otra vida”.Asimismo, contó que los alumnos de 4to a 6 to grado asisten ocho horas. “Es un formato de escuela Nina donde hay talleres como acompañamiento al estudio, herramientas digitales, teatro y donde desayunan, almuerzan y meriendan. A los chicos les gusta mucho estar en la escuela y eso es muy lindo”.“Los chicos se merecen una sociedad más justa, ser respetados y prometerle un futuro mejor”, cerró.