Rescatistas independientes se manifestarán frente a los Tribunales de Paraná

Este miércoles a las 16, rescatistas independientes se manifestarán frente a la sede de Tribunales de la ciudad de Paraná para visibilizar los casos de aquellas mascotas que han sufrido y maltrato y pedir la intervención del Estado.En diálogo con, Aymara Geromini, explicó que la movilización se realiza con el objetivo de “pedir al Estado que esté presente, que haya más castraciones, y sobre todo educación sobre la tenencia responsable de los animales, ya que nos vemos muy colapsada por el abandono que es continuo”.“La gente no se involucra, no hay tránsito y sin tránsito no podemos rescatar, se nos hace muy complicado”, dijo y contó el caso de Brownie, una perra que fue rescatada el martes pasado “en muy mal estado, muy desnutrida. De no haber sido por la denuncia de un vecino quizás hoy no estaría viva. Buscamos adopción para ella y también para sus cachorros”.Por su parte, Adriana Militello, mencionó que “por día se realizan 30 castraciones y es muy poco para la gran cantidad de animales que hay y cada vez hay más población. Necesitamos que haya más castraciones, que se abra el CIC de Paraná XIV”.Asimismo, explicó que, ante cada rescate, “las cuentas de las veterinarias las pagamos nosotras haciendo ferias, bingos y la gente colabora muchísimo, pero necesitamos que la Municipalidad y el Estado se hagan cargo. Hay muchas familias en barrios muy carenciados que tienen los animales atados, necesitamos que nos escuchen, somos la voz de los sin voz”.Finalmente, las rescatistas invitaron a sumarse a la manifestación de este miércoles para que el reclamo sea escuchado.